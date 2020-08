Da colleghi a rivali: quando Tuchel 'trasformò' Nagelsmann da giocatore in allenatore

Tuchel e Nagelsmann si sfidano nella semifinale di Champions League: i due hanno lavorato insieme anni fa all'FC Augsburg II.

Thomas Tuchel e Julian Nagelsmann si ritroveranno in una semifinale di da avversari, ma i due si conoscono molto bene: hanno infatti lavorato insieme all' FC II , ora sognano la finale da rivali.

"E' fantastico" , dice Stephan Hain in un'intervista a SPOX e Goal, facendo riferimento a quella stagione 2007/08, quando aveva appena 19 anni e vestiva la maglia del club tedesco guidato proprio dalla coppia Tuchel-Nagelsmann. Ora, dodici anni dopo, i due ex allenatori si affrontano alla guida di e nella semifinale della più prestigiosa competizione europea per club.

Tuchel aveva preso il comando dell'Augsburg II quando aveva 33 anni, esattamente l'età attuale di Nagelsmann: "Thomas era così pieno di entusiasmo, come se stesse giocando ancora" . La sua carriera da giocatore era terminata nove anni prima dopo le tre stagioni all'SSV Ulm sotto la guida di Ralf Rangnick a causa di un problema alla cartilagine. Successivamente ha allenato le giovanili dello prima di trasferirsi ad Augsburg.

Durante una partita alla guida dell'Under 19 contro il Ruhmannsfelden ha notato il giovane attaccante Stephan Hain.

"Ha giocato un ruolo importante nella mia carriera, sapeva esattamente ciò che voleva, ero affascinato dalla convinzione con cui si avvicinava in tutto dopo che gli era stato tolto tutto", afferma lo stesso Hain, ora 31enne e in forza all'Unterhaching.

Insieme a Hain era arrivato dalla squadra riserve del 1860 anche un difensore centrale di 19 anni, Julian Nagelsmann.

"Un bravo ragazzo, con modi disinvolti, mai imbarazzato e sempre divertente. Già allora pensava ai possibili miglioramenti dentro e fuori dal campo, non solo per se stesso, ma per tutta la squadra" , ricorda Hain.

Subito dopo il trasferimento Nagelsmann fu però costretto ad appendere le scarpe al chiodo a causa di un problema al menisco a soli 20 anni, nonostante un contratto in scadenza l'anno successivo. A questo punto arrivò la decisione di Tuchel, che cambiò la vita al suo giocatore:

" Tuchel mi disse: 'ora sarai un allenatore'. E' stata una decisione pragmatica. L'alternativa sarebbe stata quella della rescissione del contratto e io non volevo. Non avevo mai avuto nessuna intenzione di diventare allenatore, ma Thomas mi ha portato a decidere" , ha svelato lo stesso Nagelsmann.

Nagelsmann era diventato di fatto l'assistente di Tuchel, anche se non ufficialmente.

"Ha lavorato molto dietro le quinte, noi giocatori non eravamo in contatto con lui troppo spesso, sapevamo solo che aiutava Thomas. Tuchel è un allenatore tutto o niente, se fai quello che ti chiede di fare, allora si fida di te. Ma se non segui la sua strada ti metti nei guai", ha confermato Hain .

Tuchel ha spinto Nagelsmann a diventare allenatore, senza però trasmettergli la sua idea di calcio:

"Non era il mio padre adottivo, anche se in molti lo definivano così. Il nostro rapporto era molto pragmatico" , ha ricordato l'attuale allenatore del Lipsia.

La loro collaborazione all'Augsburg II si è conclusa dopo sei mesi, quando Tuchel si è trasferito al 05 e Nagelsmann è diventato assistente allenatore per la prima volta nell'Under 17 del Monaco 1860, per poi passare all' due anni più tardi con lo stesso ruolo assumendo successivamente il controllo della prima squadra nel febbraio 2016 all'età di 29 anni.

A 33 è già diventato il più giovane allenatore di tutti i tempi a raggiungere una semifinale di Champions League : ora la grande sfida con il suo 'maestro' Tuchel.