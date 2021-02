Da Anastasi a Zoff: le 50 stelle dello Juventus Stadium

Il ‘Cammino delle Stelle’ è la Walk of Fame che comprende le 50 stalle assegnate ai più importanti giocatori dell’intera storia della Juventus.

La Juventus, nel corso della sua lunga storia, ha accolto alcuni tra i più grandi giocatori di ogni tempo. Tra essi sono stati diversi coloro che hanno contribuito in maniera fondamentale a creare il mito del club bianconero e a meritarsi un posto speciale nel gruppo dei migliori calciatori ad aver indossato i colori della ‘Vecchia Signora’.

Tra i tanti campioni bianconeri ce ne sono cinquanta in particolare che hanno meritato un riconoscimento speciale. Un posto nel Cammino delle Stelle.

COSA E’ IL CAMMINO DELLE STELLE

Il Cammino delle Stelle è una vera e propria ‘Walk of Fame’ all’interno della quale sono onorati coloro che sono stati considerati i giocatori più rappresentativi dell’intera storia della Juventus.

Oltre alle 50 stelle dorate sulle quali sono impresse i nomi dei più grandi campioni bianconeri di sempre, ce ne sono altre 39 d’argento sulle quali sono incisi i nomi delle vittime della strage dell’Heysel. Tali stelle sono state posizionate accanto a quella di Gaetano Scirea, ovvero il capitano della Juventus del 1985, l’anno appunto di quella che è ricordata una delle più grandi tragedie dell’intera storia del calcio.

DOVE SI TROVA IL CAMMINO DELLE STELLE

La Walk of Fame bianconera è stata creata all’esterno dello Juventus Stadium. Essa si trova nel perimetro adiacente l’esterno del secondo anello.

Il Cammino delle Stelle è scandito da 50 settori all’interno delle quali sono poste altrettante stelle dorate poste in pentagoni di colore bianconero dalla grandezza di 1,85 m. Su ognuna delle stelle è apposto il nome del campione che ha fatto la storia del club, insieme ad una targa d’argento sulla quale sono impresse le informazioni legate al suo periodo di militanza nella Juve, compresi ovviamente i titoli vinti.

CHI HA SCELTO I CAMPIONI DA INSERIRE NEL CAMMINO DELLE STELLE

I campioni da inserire nella Walk of Fame sono stati scelti dai tifosi della Juventus. Nel 2009 è stata infatti proposta, agli iscritti di Juventus Member e ai soci degli Juventus Club Doc, una lista comprendente i nomi di 103 campioni selezionati da una Commissione Interna secondo alcuni requisiti.

Negli ultimi anni si è spesso parlato dei criteri utilizzati per proporre i nomi iniziali: i giocatori dovrebbero essere stati selezionati in base al numero di presenze, goal fatti, al fatto che abbiano indossato la fascia da capitano, colo che hanno vinto il Pallone d’Oro.

Attraverso i voti dei tifosi si è scremata la rosa dei papabili fino ad arrivare ai 50 campioni prescelti.

A CHI SONO STATE ASSEGNATE LE 50 STELLE

Di seguito i nomi di tutti i giocatori che si sono meritati un posto nel Cammino delle Stelle.

Pietro Anastasi, Roberto Baggio, Romeo Benetti, Roberto Bettega, Carlo Bigatto, Giampiero Boniperti, Felice Borel II, Sergio Brio, Gianluigi Buffon, Antonio Cabrini, Umberto Caligaris, Mauro Camoranesi, Fabio Capello, Franco Causio, John Charles, Gianpiero Combi, Antonio Conte, Antonello Cuccureddu, Edgar Davids, Alessandro Del Piero, Luis del Sol, Didier Deschamps, Angelo Di Livio, Ciro Ferrara, Giuseppe Furino, Claudio Gentile, John Hansen, Paolo Montero, Pavel Nedved, Raimundo Orsi, Carlo Parola, Angelo Peruzzi, Gianluca Pessotto, Michel Platini, Pietro Rava, Fabrizio Ravanelli, Virginio Rosetta, Paolo Rossi, Sandro Salvadore, Gaetano Scirea, Lucidio Sentimenti IV, Omar Sivori, Alessio Tacchinardi, Stefano Tacconi, Marco Tardelli, Moreno Torricelli, David Trezeguet, Gianluca Vialli, Zinedine Zidane, Dino Zoff.

LA STELLA DI EDGAR DAVIDS

Edgar Davids era stato inizialmente escluso dal primo elenco di giocatori scelti dai tifosi, mentre vi rientrava invece Zbigniew Boniek. La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale, ha poi spiegato nel dicembre 2010 che le votazioni sarebbero state riaperte a seguito della richiesta di diversi sostenitori.

“A seguito di un appello costante da parte di associazioni e tifoserie organizzate, che asseriscono di rappresentare la maggioranza dell'opinione pubblica bianconera, Juventus Football Club, che intende mantenere con i propri sostenitori un dialogo costruttivo, comunica di avere deciso di sospendere l'assegnazione della stella a Zbigniew Boniek, il cui nome sarà sottoposto ad una nuova votazione popolare, che partirà negli ultimi giorni del prossimo mese di gennaio, insieme con gli altri 53 campioni bianconeri esclusi dal novero delle stelle".

L’ex campione polacco avrebbe ‘pagato’ alcune esternazioni televisive, ma c’è anche chi ha fatto notare che in realtà non aveva i requisiti (presenze, goal, capitano e Pallone d’Oro) per essere necessariamente inserito tra i 50.

A seguito di una seconda votazione popolare, Davids ha nettamente superato la concorrenza guadagnandosi un suo posto nella Walk of Fame.

LE STELLE DEI TIFOSI

Tra i grandi della storia bianconera trovano posto anche i tifosi che, attraverso l’iniziativa ‘Accendi una Stella’, hanno acquistato dei posti vicino alla stella del proprio beniamino, iscrivendomi all’interno i propri nomi.