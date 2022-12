Da 0-4 a 5-4 in mezz'ora: l'incredibile rimonta del Derthona contro il Fossano in Serie D

La formazione piemontese vince dopo essere andata sotto di quattro reti nella prima ora di gioco: rete finale allo scadere.

Ci sono partite che segnano irrimediabilmente un'intera stagione, al di là dell'epilogo della stessa: quella tra il Derthona e il Fossano è una di queste.

Tra le due formazioni, alla vigilia, c'erano 14 punti di distanza: i bianconeri a metà classifica, gli azzurri ultimissimi nel Girone A di Serie D. Una sfida senza storia, verrebbe da dire.

E invece no: perché gli ospiti al "Fausto Coppi" vanno addirittura sullo 0-4, firmando la rete del poker con Cannistrà al 60'. I "leoni" sembrano battuti: gli altri goal sono stati siglati da Alvitrez, doppietta, e da Viglietta nel primo tempo. Finita, dai.

E invece no: non ancora, perché al 62' arriva il goal di Ciko che riaccende le speranze del Derthona: poi un rigore, sempre di Ciko, seguito dalle reti di D'Arrigo e Villa. E' 4-4: è incredibile.

A due minuti dalla fine succede di tutti: calcio d'angolo, colpo di testa in torsione di Romairone e caos totale. Dalle parti della panchina qualcuno calcia la pila di "cinesini", gli altri abbraciano la rete del 5-4. E' successo davvero.

Il Derthona firma così una delle rimonte più sorprendenti della storia, segnando cinque goal in mezz'ora e riprendendo in mano la partita. La telecamera che ha ripreso il match trema: l'entusiasmo è grandissimo. Al di là di come finirà, una partita destinata a riscrivere il campionato di Serie D.