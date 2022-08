Cuadrado assente a Villar Perosa: nessun infortunio

L'esterno colombiano neanche in panchina per la tradizionale gara contro l'Under 23: ma contro il Sassuolo sarà regolarmente in campo.

Senza Chiesa, McKennie, Pogba e Kaio Jorge, la Juventus deve rinunciare anche a Juan Cuadrado per l'amichevole di Villar Perosa, tradizionale match tra la prima squadra e l'Under 23 in vista del campionato al via tra poco più di una settimana. Il colombiano, però, ci sarà alla prima di campionato.

A differenza dei giocatori sopracitati e degli squalificati Rabiot e Kean, out per la sfida contro il Sassuolo con cui la Juventus inizierà il campionato 2022/23, Cuadrado non è alle prese con un infortunio muscolare preoccupante o un recupero da un precedente k.o.

VILLAR PEROSA, PERCHÉ NON C'É CUADRADO?

Inizialmente pronto a completare il tridente d'attacco insieme a Vlahovic, prima punta, e Di Maria, ala sinistra, Cuadrado non ha potuto prendere parte alla gara di Villar Perosa all'ultimo momento per un problema di stomaco, secondo 'Tuttojuve'. Niente di grave dunque e possibile recupero già per l'Atletico Madrid, ultimo incontro pre-stagionale.

Cuadrado, in attesa di Chiesa, sarà il titolarissimo di Allegri sulla fascia, per poi probabilmente alternarsi sulle corsie d'attacco e sulla fascia di difesa.