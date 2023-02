Cruz crede nel percorso dell'Inter in Champions League: "Può arrivare in finale"

L'ex attaccante nerazzurro esalta la formazione di Inzaghi: "Solo il Bayern Monaco è più forte delle altre, in Champions ogni risultato è possibile".

Julio "El Jardinero" Cruz sa come far male al Porto: lo ha fatto nel novembre del 2005, ad esempio, quando con una doppietta ha permesso all'Inter di battere i portoghesi in un San Siro "a porte chiuse". Adesso assisterà alla sfida della formazione di Simone Inzaghi da ex, e da "appassionato".

Perché il legame tra l'attaccante argentino è profondo, simbolico e intrecciato a ricordi importanti, che resistono al tempo: da quel novembre 2005, da quel 2-1, sono passati quasi 18 anni, ma per Cruz l'Inter può ripetersi nella sfida d'andata degli ottavi di Champions League. Facendo un passo indietro.

"Ricordo alla perfezione la rete del 2-1, di testa su calcio d’angolo".

Intervenuto ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", l'ex attaccante dell'Inter ha parlato del possibile percorso dei nerazzurri in Champions League, segnato dal destino.

"E' pronta al salto di qualità in Europa, per la maggior esperienza e il fatto che non c’è una squadra che dà l’impressione di essere così più forte delle altre. Mi viene solo il Bayern Monaco, forse. Per il resto, nessuna ti fa dire: ‘Arriverà sicuramente in finale di Champions’".

Per "El Jardinero" la formazione di Simone Inzaghi può addirittura puntare ad arrivare in fondo, fino all'atto conclusivo della competizione.

"Per questo, dico che l’Inter ha la possibilità di arrivare in finale. Se passa il turno, può giocarsela con tutte".