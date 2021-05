Crotone-Inter, le formazioni ufficiali: Sensi nel centrocampo nerazzurro

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Crotone-Inter: Conte si affida al consueto 3-5-2, c’è Sensi in mediana.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CROTONE-INTER

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Golemic; Molina, Cigarini, Benali, Reca; Messias, Ounas, Simy.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skrinar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lukaku, Martinez.

Match ‘testacoda’ allo stadio Ezio Scida, dove l’Inter capolista è ospite del Crotone fanalino di coda della classifica nel 34° turno del campionato di Serie A.

Serse Cosmi disegna la compagine pitagorica con un 3-4-1-2 nel quale sono Djidji, Golemic e Magallan a completare il pacchetto difensivo davanti a Cordaz.

A centrocampo, Cigarini si sistema in cabina di regia con Benali interno e Molina e Reca chiamati a presidiare gli esterni. In attacco è Ounas la spalla di Simy, com Messias a supporto ad agire da trequartista.

Consueto 3-5-2 per Antonio Conte che, davanti ad Handanovic, si affida ad un terzetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

A centrocampo, Barella, Brozovic e Sensi formano il terzetto di mediana, mentre Hakimi e Darmian si sistemano sugli out di destra e sinistra. In attacco il solito duo Lukaku-Lautaro Martinez.