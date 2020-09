Crotone, infortunio per Riviere: distrazione del muscolo soleo

Il Crotone perde Emmanuel Rivère, uscito malconcio dalla gara persa col il Genoa: distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio sinistro.

Goal, sconfitta e infortunio. Il debutto in di Emmanuel Rivière, nuovo attaccante del che la neopromossa ha acquistato dal , ha avuto toni più scuri che chiari. E non soltanto per l'1-4 che la squadra di Stroppa ha rimediato in casa del .

Rivière, sostituito da Kargbo al 13' del secondo tempo, è infatti uscito dal Ferraris con un problema fisico piuttosto serio, come comunicato dal Crotone in un bollettino pubblicato sul proprio sito ufficiale:

"Rivière, uscito malconcio dalla gara di Marassi, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio sinistro da trauma diretto. L’attaccante ha già iniziato le terapie specifiche e le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico rossoblù".

Una brutta botta per il Crotone, che dovrà certamente fare a meno dell'ex attaccante del almeno per la prossima partita: quella che i pitagorici giocheranno domenica in casa del , seconda trasferta nelle prime due giornate di campionato.

Per quanto riguarda gli altri infortunati del Crotone, come comunicato ancora dal club calabrese, "palestra e terapie per Benali, Cuomo e Gigliotti". Il primo ha rimediato una distrazione al soleo, il secondo una distrazione al vasto intermedio, il terzo una distrazione al gluteo.