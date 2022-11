'Cronache da Doha' - Il libro sul Mondiale più controverso della storia

Gianluigi Sottile affronta e racconta le vicissitudini e le (tante) controversie che hanno portato allo svolgimento del Mondiale in Qatar.

Poco meno di tre settimane. E' il lasso di tempo che ci separa dal calcio d'inizio ufficiale del Mondiale in Qatar. La rassegna iridata numero 22, la prima assoluta che si disputerà in autunno.

Domenica 20 novembre il via con la gara inaugurale tra i padroni di casa e l'Ecuador. Il primo di 64 appuntamenti che culmineranno nella finalissima del 18 dicembre in programma allo Stadio di Lusail.

Un torneo destinato a fare discutere. Nel bene e nel male. Vuoi per la l'insolita calendarizzazione in un periodo dell'anno che solitamente lascia totale spazio alle competizioni per i club, vuoi per le tante, tantissime ombre che aleggiano sulla manifestazione sin dal momento della sua assegnazione allo Stato qatariota.

Gianluigi Sottile, autore tarantino, le ha inquadrate all'interno del suo ultimo libro 'Cronache da Doha - Il Mondiale in Qatar e il declino della FIFA'.

125 pagine che analizzano i fatti e le controversie che hanno accompagnato e scandito il lavoro della macchina organizzativa della competizione calcistica di riferimento a livello planetario.

Dalle accuse mosse nei confronti del Qatar, reo di aver elargito tangenti alle altre confederazioni per indirizzare il sorteggio, passando a diversi episodi di corruzione in seno alla FIFA.

Infine, un'analisi approfondita sullo stato dei diritti umani in Qatar, con chiaro riferimento alle vicissitudini che hanno portato alla costruzione degli stadi e delle infrastrutture, ponendo l'accento sulle condizioni - di sicurezza ed economiche - riservate ai lavoratori.

Gli autori e le case editrici interessate alla pubblicazione di una recensione sulla rubrica "Sullo scaffale di Goal" possono contattare la Redazione all'indirizzo di posta italydesk@goal.com