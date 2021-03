Cristiano Ronaldo supera i goal di Pelè, O Rei estasiato: "Congratulazioni"

L'ex fuoriclasse del Santos scavalcato in classifica dall'attaccante della Juventus dopo la tripletta segnata al Cagliari.

La tripletta contro il Cagliari significa tante cose per Cristiano Ronaldo. La fuga in cima alla classifica marcatori della Serie A (23 centri), la risposta alle critiche post eliminazione dalla Champions League. La consapevolezza, stavolta realmente, di aver superato Pelè.

Da decenni, infatti, si ragiona sul numero di reti segnate a livello professionistico da O Rei, in un'eterna classifica dei maggiori goleador di tutti i tempi. Si è spesso parlato di Pelè come il più grande marcatore della storia, ma ora è lo stesso ex fuoriclasse a fare i conti.

Dopo la tripletta contro il Cagliari, Cristiano Ronaldo ha raggiunto quota 770 goal tra club professionistici e Nazionale maggiore lusitana. Pelè dunque, sarebbe fermo a 767 (senza dunque considerare le reti in amichevole ed alcune dubbie, che farebbero schizzare, come ha sempre evidenziato il Santos, il dato a quattro cifre.

Sui propri social ufficiali, Pelè si è congratulato così con Cristiano Ronaldo:

Cristiano, la vita è un volo solista. Ognuno fa il proprio viaggio. E che bel viaggio stai facendo! Ti ammiro tantissimo, amo vederti giocare e questo non è un segreto per nessuno. Congratulazioni per aver infranto il mio record di reti in partite ufficiali. Il mio unico rammarico è non poterti abbracciare oggi".

Non solo Ronaldo, visto che anche Messi è vicino alle reti di Pelè: l'argentino dovrà comunque aspettare almeno un'altra stagione, probabilmente, per poter scavalcare il fenomeno brasiliano che per decenni è stato il numero uno assoluto a livello realizzativo.