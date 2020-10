Cristiano Ronaldo su Instagram: "Non ho infranto il protocollo"

Parla Cristiano Ronaldo. Dopo la positivita al Covid-19 e le polemiche che nei giorni scorsi hanno caratterizzato la sua presunta violazione del protocollo, il fuoriclasse della parla a tifosi e followers in una diretta Instagram.

Petto nudo, sorriso stampato sulle labbra. Ronaldo si gode il sole nel giardino della propria abitazione e, in portoghese con una spruzzata di inglese, rassicura tutti sulle proprie condizioni di salute:

Quindi, la risposta al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ieri lo ha accusato di avere infranto il protocollo legato alle positività al virus:

"È una bugia, non l'ho infranto. D'accordo con la Juventus e con la Nazionale portoghese abbiamo fatto di tutto per rispettare le procedure. Un signore in di cui non faccio il nome dice che non ho rispettato le regole, ma non è vero. Non ho avuto contatti con nessuno, nemmeno a ".