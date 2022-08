Cristiano Ronaldo lascia prima lo stadio, Ten Hag furioso: "Inaccettabile"

Ancora alta tensione tra l'allenatore del Manchester United e Cristiano Ronaldo, che ha lasciato lo stadio in anticipo dopo il cambio del tecnico.

Non c'è pace per Cristiano Ronaldo. Il portoghese, tornato a indossare la maglia del Manchester United nell'amichevole contro il Rayo Vallecano, è stato sostituito all'intervallo dal tecnico Ten Hag.

Un cambio che peraltro l'allenatore aveva anticipato alla vigilia della gara, sottolineando come Ronaldo non fosse al top della condizione dopo aver di fatto saltato tutta la preparazione ufficialmente per motivi familiari.

"Vedremo quanto riuscirà a giocare, perché è lontano dalla forma migliore. Di certo non è nelle condizioni in cui sono tutti gli altri nostri giocatori perché ha saltato molte settimane di allenamenti e ha bisogno ora di recuperare, giocando e allenandosi".

Durante la partita poi Ten Hag aveva cercato di parlare con Ronaldo di alcuni accorgimenti tattici, ma come si evince da un video che è presto diventato virale, CR7 non ha particolarmente apprezzato i consigli del suo allenatore.

Quindi ecco il cambio all'intervallo e la decisione di lasciare lo stadio prima del fischio finale, cosa che peraltro Ronaldo aveva già fatto anche ai tempi della Juventus quando Maurizio Sarri lo aveva richiamato in panchina contro il Milan per inserire al suo posto Dybala.

Un gesto quello di Ronaldo che Ten Hag non ha affatto apprezzato, tanto da definirlo 'inaccettabile' nell'intervista rilasciata a 'Viaplay Sport'.

"Non lo posso accettare di certo. Penso che sia inaccettabile. Siamo una squadra e bisogna restare fino alla fine”.

La sensazione, insomma, è che il rapporto tra tecnico e giocatore sia difficilmente recuperabile. Ecco perché da qui alla fine del mercato non sono da escludere clamorosi colpi di scena.