Un altro successo per Cristiano Ronaldo: ha vinto il Golden Foot

Cristiano Ronaldo si è aggiudicato il Golden Foot Award battendo tra gli altri anche Messi. Il presidente Agnelli vince il Golden Foot Prestige.

Un altro importante riconoscimento personale per Cristiano Ronaldo che si è aggiudicato il Golden Foot Award, premio assegnato al miglior calciatore dell'anno solare sulla base dei voti espressi dai tifosi.

Ronaldo è stato il più votato tra i dieci candidati scelti dalla Commissione per il 2020, battendo Messi, Lewandowski, Chiellini, Neymar, Sergio Ramos, Aguero, Piqué, Salah e Vidal.

Adesso il portoghese, così come fatto da tutti gli altri vincitori, potrà quindi lasciare la propria impronta sulla Champions Promenade, la Walk of Fame del calcio sul lungomare del Principato di , che dal 2003 patrocina l'evento.

Il Golden Foot può essere vinto una sola volta in carriera ed è riservato ai calciatori che abbiano compiuto 28 anni. L'anno scorso a trionfare era stato Luka Modric.

Nel 2020 inoltre è stato assegnato per la prima volta anche il Golden Foot Prestige Award, riconoscimento dedicato a un presidente ancora in attività: il premio, assegnato dalla Commissione Golden Foot dopo un sondaggio tra la stampa internazionale, è andato ad Andrea Agnelli per i 17 trofei vinti in 10 anni di presidenza della .