Cristiano Ronaldo furioso: abbandona il campo gettando via la fascia

Dall'Orlando furioso al Ronaldo (ovvero Cristiano) furioso, il passo è breve. Un semplice anagramma, dopotutto. E furioso Cristiano Ronaldo lo è stato e lo è tuttora a causa di una decisione arbitrale che, di fatto, ha impedito al suo Portogallo di tornare a casa vincitore dal campo della Serbia.

Un 2-2 che brucia, e brucia parecchio. Perché al minuto 93 Ronaldo avrebbe trovato la rete della vittoria con una zampata da pochi passi. Il pallone è entrato, nonostante l'estremo tentativo del difensore Mitrovic di tenerlo al di qua della linea di porta. E invece no: il direttore di gara, l'olandese Danny Makkelie, e i suoi collaboratori, non sono stati dello stesso avviso. Niente goal. Errore chiaro, palese.

Ronaldo non l'ha presa bene. Affatto. E al fischio finale si è precipitato fuori dal campo scurissimo in volto, lanciando una serie di imprecazioni ad arbitro e assistenti, sfilandosi la fascia e gettandola sull'erba verde del Rajko Mitic di Belgrado. Gesto che Ronaldo ha voluto subito chiarire tramite un post sul suo profilo Instagram

"Essere il capitano del Portogallo è uno dei più grandi privilegi della mia vita e un orgoglio. Do e darò sempre tutto per il mio Paese, questo non cambierà mai. Ma ci sono momenti difficili da affrontare specie quando senti che un'intera nazionale viene danneggiata. Alziamo la testa e affrontiamo la prossima sfida. Andiamo, Portogallo".