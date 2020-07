Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile: ecco quanti goal mancano per Scarpa d'Oro e record di Higuain

Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile hanno ancora quattro partite per due primati: quello della Scarpa d'Oro e quello del record di Higuain in Italia.

Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile sono senza dubbio i due grandi protagonisti di questa stagione di , quantomeno in termini realizzativi. Se lo Scudetto sembra ormai della , con la che ha solo accarezzato il sogno fino a qualche settimana fa, i due giocatori si sfidano ancora per altri traguardi

Primo tra tutti la classifica marcatori, dove i due si trovano appaiati in testa a quota 30 goal. Nello scontro diretto dell'Allianz Stadium, con la doppietta del portoghese ed il goal dell'italiano, i due si sono perfettamente uniti al primo posto.

Immobile e Ronaldo hanno quindi lo stesso numero di goal segnati (30) e lo stesso numero di goal realizzati su rigore (12). Una corsa testa a testa, che si deciderà solo al termine del campionato. Ma c'è in ballo anche altro, come la classifica della Scarpa d'Oro.

Altre squadre

SCARPA D'ORO

Non è una chimera, anzi. Al momento la classifica della Scarpa d'Oro è comandata da Robert Lewandowski, che ha chiuso la sua stagione con ben 34 goal. Gli unici giocatori che lo possono raggiungere sono proprio Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile.

Mancano solo quattro goal ad entrambi per appaiare il polacco, cinque per superarlo. E al termine del campionato italiano mancano proprio quattro giornate. Per gli attaccanti di Lazio e Juventus basterebbe segnare un goal a partita, media che Ronaldo ha abbondantemente superato nelle ultime settimane.

Immobile si trova in un momento più difficile, come del resto tutta la Lazio. Ma a fine stagione e con una parte di campionato molto 'particolare', potrebbe succedere ancora di tutto.

RECORD DI HIGUAIN

E come se non bastasse la Scarpa d'Oro, c'è un altro primato che stuzzica la mente dei due bomber. Il record di goal segnati in una singola stagione di Serie A, appartenente a Gonzalo Higuain, che con la maglia del segnò 36 reti nella stagione 2015/16.

In questo caso servirebbero sei goal sia a Ciro Immobile che a Cristiano Ronaldo. Obiettivo più complicato ma per nulla impossibile, visto che in queste ultime giornate di Serie A potrebbe succedere di tutto.

LE PARTITE CHE MANCANO A RONALDO

Quattro partite dove Cristiano Ronaldo avrà la possibilità di sfornare goal. Tre di queste per nulla proibitive contro , e . L'ultima con la , sicuramente più complicata.

UDINESE-JUVENTUS

JUVENTUS SAMPDORIA

CAGLIARI-JUVENTUS

JUVENTUS-ROMA

LE PARTITE CHE MANCANO AD IMMOBILE

Ovviamente quattro partite anche per Immobile, con la Lazio che insegue il secondo posto. Un calendario sulla carta più complicato per il biancoceleste, con Napoli e sulla sua strada. Cagliari e , invece, potrebbero rappresentare l'occasione giusta.

LAZIO-CAGLIARI

VERONA-LAZIO

LAZIO-BRESCIA

NAPOLI-LAZIO