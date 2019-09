Cristiano Ronaldo e l'accusa di stupro: "Mi sentivo in imbarazzo"

Cristiano Ronaldo racconta un retroscena sul caso Mayorga: "Ne parlavano in tv e ho sentito i miei figli che scendevano le scale, ero imbarazzato".

Nella lunga intervista da Cristiano Ronaldo a Piers Morgans e che verrà trasmessa oggi da 'ITV', il campione della ha affrontato anche il caso Mayorga.

Il campione portoghese non ha nascosto tutto il proprio dispiacere per l'accusa di stupro mossa dalla donna nei suoi confronti per una presunta violenza, avvenuta dieci anni fa in un hotel di Las Vegas.

"Hai una ragazza, hai una famiglia, hai dei figli. Quando giocano con la tua onestà è difficile".

Cristiano Ronaldo poi racconta in particolare un episodio legato a questa vicenda e che lo ha particolarmente segnato.

"Ricordo che ero solo in salotto con la mia ragazza a guardare la televisione per sentire le notizie e parlavano di Cristiano Ronaldo: ha fatto questo, ha fatto quello...A un certo punto ho sentito i miei figli che scendevano le scale e ho cambiato canale. Ero in imbarazzo".

La preoccupazione più grande era ovviamente per ciò che avrebbe potuto sentire il primogenito, Cristiano junior.

"Non volevo che sentisse come parlavano del padre. Mi faceva sentire davvero male".

Adesso però il caso Mayorga sembra definitivamente chiuso dato che, qualche mese fa, la Clark County District Attorney's Office ha annunciato che Cristiano Ronaldo non verrà processato perché il fatto non può essere provato 'oltre ogni ragionevole dubbio'. L'incubo è finito, insomma.