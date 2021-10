Cristiana Girelli a Goal: "La Juve è un sogno diventato realtà"

Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, a Goal: "Del Piero è il mio idolo. Montemurro? Ci sta insegnando una nuova filosofia".

Esperienza. Tenacia. Qualità. Tre ingredienti che vigono pienamente nel bagaglio tecnico e umano di Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women e della Nazionale, nonché la prima italiana a essersi classificata nella passata edizione della Goal 50. Punto di riferimento per l'intero movimento, la bomber bianconera - spalleggiata dalle sue compagne - questa sera se la dovrà vedere, all'Allianz Stadium, contro il Chelsea in UEFA Women’s Champions League. Appuntamento degli appuntamenti, alle 21, da vivere attraverso una splendida iniziativa lanciata dal club zebrato. Ovvero, biglietti in omaggio. Ecco le parole della bresciana in esclusiva a Goal.

È vero che è sempre stata una sostenitrice bianconera?

"Sì, tifo Juventus da quando ero bambina. Dico sempre che è il mio sogno è diventato realtà. E sono molto felice di vivere questo sogno".

Se le nomino Alessandro Del Piero?

"Da piccola andavo allo stadio e ho visto tante partite di Del Piero. Ecco perché è il mio idolo. Bastava vedere come si muoveva in campo, il suo comportamento e, ovviamente, come toccava il pallone. Perché penso che ogni volta che toccava il pallone creasse qualcosa di speciale, una caratteristica che forse altri giocatori non possiedono. Sono stata catturata da lui. L'ho incontrato durante un ritiro della nazionale (a settembre) e ai Mondiali in Francia di due anni fa, dopo la mia tripletta contro la Giamaica, mi ha mandato un videomessaggio. Da quel momento siamo rimasti in contatto su Instagram. A volte mi dice "congratulazioni". È incredibile per me ".

Stagione nuova, nuovo allenatore: ci dice cosa ha notato di diverso tra Rita Guarino e Joe Montemurro?

"Joe ha un'idea, una filosofia di calcio diversa da quella di Rita. Penso che sia qualcosa di diverso anche per noi, ma ci divertiamo molto a giocare in questo modo. Sappiamo che per migliorare, per avere questa filosofia, questa idea di calcio, ci vuole tempo. Abbiamo bisogno anche di tempo per migliorare e per allenarci, ma penso che siamo sulla strada giusta. È qualcosa di diverso perché è più di pensare al calcio. Devi creare spazio per qualcun altro. È più gioco di squadra. È divertente perché mi piace anche il modo in cui sono coinvolta in questo gioco. Adesso, ed è un discorso che forse vale anche per il futuro considerando le mie caratteristiche, mi piace anche cercare la profondità e giocare di più magari con il centrocampista o magari fare un assist. In allenamento giochiamo molto con la palla e l'intensità ora è più alta. Forse l'allenamento è più breve ma intenso. Insomma, è tutta questione di possesso palla ".

Il fattore Montemurro crede possa fare la differenza in Europa?

"Penso che il mister abbia esperienza in Champions League e anche nel calcio internazionale; dobbiamo solo essere pazienti e credere in ciò che ci continua a dire e insegnare. E' un grande allenatore, non avremmo potuto avere tecnico migliore: è un grande passo per noi e per il club ".

Vede il desiderio da parte della Juventus di voler fare il salto di qualità anche al di fuori delle competizioni nazionali?

"Ogni giorno, ogni anno, basti vedere ciò che ha fatto il club nel tempo. Ad esempio l'aver preso Montemurro è un grande segnale. Okay, è vero, abbiamo vinto tanto in Italia. Ma ora vogliamo provare a vincere anche in Europa. Sentiamo di essere in uno dei migliori club al mondo, ed è per questo che cerchiamo di dare il massimo ogni giorno".

In Europa, al momento, non si è ancora vista la migliore Juventus?