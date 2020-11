Cristiana Girelli è la prima italiana nella Goal 50 femminile

L'attaccante della Juventus Women è arrivata al 25° posto nella Goal 50: è la prima italiana della storia a essere inclusa in classifica.

Pernille Harder ha trionfato nella Goal 50 femminile, facendo dunque compagnia a Robert Lewandowski, arrivato al primo posto nella Goal 50 maschile. Ma può gioire anche Cristiana Girelli, la prima italiana nella storia del premio.

L'attaccante della Women e della Nazionale italiana è arrivata venticinquesima in classifica dietro ad Asisat Oshoala ( ). Merito anche di un grande inizio di 2020/21, che l'ha vista realizzare 7 reti nelle prime 7 giornate di campionato. Torneo che vede proprio la in vetta davanti a e .

Macchina da goal sia con la maglia della Juventus che con quella dell' , Cristiana Girelli è uno dei punti di riferimento del nostro movimento femminile. L'inclusione nella Goal 50 la premia per un'annata in cui ha messo a segno 18 reti in 17 partite tra tutte le competizioni.