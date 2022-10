La crescita di Xavi Simons, andato al PSV per esplodere: "Ma potrei tornare al PSG"

Il giovane olandese ha lasciato la Francia in estate, trasferendosi a titolo definitivo a Eindhoven: nel suo contratto è presente una clausola.

Le prime immagini documentate di Xavi Simons su un campo da calcio lo ritraggono, da piccolissimo, con la maglia del Barcellona: e tutti, ma proprio tutti, lo hanno definito un predestinato.

Oggi Xavi Simons ha 19 anni e ha già cambiato tre maglie: oltre a quella blaugrana ha indossato, nel corso degli anni, quelle di PSG e PSV, dalla scorsa estate.

La sua, però, non è una storia come tutte le altre: quando era al Barça in tantissimi, tra cui Real Madrid e Chelsea, hanno provato a strapparlo alla Masia, intravedendo in lui quel talento di cui tutti hanno ampiamente discusso.

Decide di non firmare un contratto da professionista con il Barcellona, trasferendosi a 16 anni al PSG, in Francia: è il 2019, ma l'esordio in Ligue 1 avverrà nelle due stagioni successive, nell'aprile del 2021, contro lo Strasburgo. A febbraio aveva fatto il suo ingresso in campo contro il Caen in Coppa di Francia: non è ancora successo nulla.

E' nella stagione 2021/22 che Xavi Simons inizia a mettere piede, in maniera più decisa, in prima squadra: gioca anche da titolare, in alcune gare, ma colleziona in totale 9 presenze. Non va bene.

C'è da dire, comunque, che provare a imporsi nel PSG a 18-19 anni non è cosa semplice, soprattutto con l'obbligo di vincere dovuto alla campagna acquisti che ha portato, nell'estate del 2021, Lionel Messi a Parigi.

A fine anno decide quindi di mettersi in proprio e trasferirsi al PSV Eindhoven: per esplodere, innanzitutto, non solo per crescere.

Ha disputato, finora, 15 partite siglando 8 goal tra Eredivisie, Europa League e supercoppa olandese, conquistata: non è il suo primo trofeo in carriera, ovviamente, ma è quello su cui ha messo maggiormente la firma.

Fa bene, benissimo: ad agosto mette a segno tre triplette consecutive in Eredivisie, contro Go Ahead Eagles, Excelsior e Volendam, finendo anche nella cerchia dell'Under 21 olandese.

Il suo futuro, però, è tutto fuorché deciso: ai canali ufficiali del PSV Xavi Simons ha precisato che a fine anno potrebbe ritornare a Parigi, nonostante il contratto fino al 2027 con gli olandesi.

"Non è mia intenzione andarmene, sto bene e credo che si noti in campo, ma è vero, c'è questa clausola con il PSV, e non con il PSG, che prevede che se volessi andarmene al PSG potrei farlo a una certa cifra a fine stagione".

Insomma, continuano così non è poi così utopistico vederlo di nuovo in Francia: intanto cresce, verso la consacrazione definitiva.