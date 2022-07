"Crederci, sempre": il libro di Olivier Giroud

L'attaccante francese presenta il libro che ripercorre la sua carriera: dagli inizi all'ultima esperienza col Milan, passando dai Mondiali del 2018.

Alla mezz'ora di gioco di Sassuolo-Milan il tabellino lo nominava per due volte: la sua doppietta avvicinava inevitabilmente i rossoneri allo Scudetto, ma era solo l'ultimo capitolo della carriera di Olivier Giroud.

Partito dal Grenoble, l'attaccante francese ha messo dentro esperienza su esperienza, vincendo titoli importanti come la Ligue 1, la Champions League e la scorsa Serie A. Tutti capitoli presenti nel suo nuovo libro dal titolo "Crederci, sempre".

Il testo, edito da Baldini+Castoldi (che verrà presentato a Casa Milan il 7 luglio 2022) racconta la storia di uno degli attaccanti più influenti della storia recente del calcio europeo.

Vincitore dei Mondiali in Russia nel 2018 con la Francia, come giocatore fondamentale, Giroud si apre in un'autobiografia dal sapore sincero e spontaneo, "condividendo con i suoi fan importanti lezioni di vita vissuta, di coraggio e lealtà, di valori e affetti, sempre guidato dalla sua fede incrollabile", come spiega la descrizione.

Il sottotitolo, però, è emblematico: "Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino". Goal su goal, emozione dopo emozione: seguendo le orme dell'idolo Shevchenko, vestendo il rossonero.