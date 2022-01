Il Covid colpisce anche la Roma: due giocatori risultati positivi

Il Covid-19 non dà tregua in Serie A e colpisce anche la rosa della Roma: il club giallorosso ha annunciato la positività di due giocatori, che dunque sono destinati a saltare la gara contro il Milan in programma il 6 gennaio alla ripresa del campionato.

Lo ha fatto attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

L'articolo prosegue qui sotto

“L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi molecolari dopo la pausa delle attività della Prima Squadra, due calciatori - vaccinati - sono risultati positivi al COVID-19.

Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate.

I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare”.

José Mourinho non potrà quindi contare su due elementi nelle sue prime uscite del 2022. Come detto, la Roma riprenderà il suo cammino in campionato sfidando il Milan il prossimo 6 gennaio, e successivamente sarà impegnata in due gare all’Olimpico il 9 ed il 15 rispettivamente contro Juventus e Cagliari.