Incubo Covid al PSG: è ufficiale, tre i giocatori positivi

Il Paris Saint-Germain ha annunciato che tre giocatori della sua rosa sono risultati positivi al Coronavirus.

L’incubo Coronavirus non risparmia nemmeno il . Il club transalpino infatti, ha annunciato che tre giocatori della sua rosa sono risultati positivi ai test ai quali sono stati sottoposti.

L’ha fatto attraverso un comunicato che è apparso sul proprio sito ufficiale.

Three @PSG_English players are confirmed positive after a Sars CoV2 test and have undergone the appropriate health protocols.



All players and staff will continue to be tested over the next few days. — (@PSG_English) September 2, 2020

“Tre giocatori del Paris Saint-Germain sono stati confermati positivi al test e sono soggetti al protocollo sanitario appropriato. Altre squadre Tutti i giocatori ed i membri dello staff tecnico continueranno ad essere sottoposti a test nei prossimi giorni”. L'articolo prosegue qui sotto

Il PSG non ha reso noti i nomi dei tre giocatori attualmente positivi, ma secondo quanto riportato dai media francesi, due di essi sarebbero stati individuati in Angel Di Maria e Leandro Paredes. Entrambi hanno trascorso una breve vacanza insieme ad Ibiza, resasi necessaria visto che il cammino degli uomini di Tuchel in ha allungato di molto la stagione della squadra.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il terzo giocatore positivo sarebbe Neymar, che come gli altri due compagni, ed altri elementi del gruppo, ha trascorso le sue vacanze ad Ibiza.

Il PSG non ha ancora fatto il suo debutto nella nuova edizione della (sono già due i turni giocati nel massimo campionato francese) ed è in programma che troni in campo il prossimo 10 settembre per affrontare in trasferta il Lens. Resta ora da capire se la partita si giocherà regolarmente o se possono crearsi i presupposti per un rischio rinvio.