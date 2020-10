Spettro Covid alla Lazio, Inzaghi: "Mercoledì comunicato del club"

Simone Inzaghi si prepara a Bruges-Lazio col fantasma Coronavirus e senza mezza squadra: "Stanno ultimando i tamponi, mercoledì nota del club".

A poche ore dal match di Champions col Bruges, la avrà notizie riguardo il presunto focolaio Covid nato in squadra. Simone Inzaghi, senza mezza rosa, in conferenza stampa non nasconde timori e difficoltà.

"Per quanto riguarda la lista dei convocati abbiamo dei giocatori che sono rimasti a . Qui siamo in 16, e domani in giornata la società farà un comunicato". "Non ce lo aspettavamo, eravamo partiti molto bene. Volevamo venire qui a Bruges al completo, queste problematiche ce le hanno tutte le squadre. Sono sicuro che quelli che scenderanno in campo daranno il 120% per la maglia della Lazio. È un momento d'emergenza, che non avremmo voluto avere, ma sono fiducioso su quelli che scenderanno in campo".

Non è da escludere, come sottolinea Inzaghi, che qualche pedina possa aggregarsi in dopo l'eventuale esito negativo dei test.