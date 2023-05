Coventry-Luton è la finale dei playoff di Championship: per un sogno chiamato Premier

Coventry e Luton si sfideranno per un posto nella prossima Premier League: sarebbe un ritorno in massima serie dopo tanti anni per entrambe.

Saranno Coventry e Luton ad affrontarsi per conquistare l'ultimo posto utile nella Premier League 2023/24: dopo Burnley e Sheffield United, che hanno staccato il pass in virtù rispettivamente della prima e della seconda posizione nella regular season di Championship, c'è spazio soltanto per un'altra squadra tra le grandi del calcio inglese.

Per entrambe si tratterebbe di un ritorno nella massima divisione dopo tanti anni passati a sgomitare nelle serie inferiori: il Coventry non disputa la Premier League dalla stagione 2000/01, quando retrocesse in seguito al 19° posto finale e insieme al Manchester City, prima della svolta coincisa con gli investimenti faraonici della proprietà emiratina.

Il Luton, invece, non è mai stato in Premier League da quando si chiama così. Manca dalla serie più prestigiosa addirittura dal 1991/92, quando il campionato aveva ancora la denominazione di First Division: soltanto nella stagione successiva si sarebbe passati all'attuale nome e alla nascita di un brand divenuto iconico a livello internazionale.

Il Luton si è preso il diritto di disputare i playoff grazie al terzo posto: eliminato in semifinale il Sunderland, vittorioso per 2-1 all'andata e sconfitto per 2-0 nel ritorno casalingo. Coventry quinto e giustiziere del Middlesbrough: 0-0 davanti ai propri tifosi e 0-1 in trasferta con goal decisivo di Hamer.

Appuntamento per sabato 27 maggio nella cornice sempre suggestiva di Wembley, teatro di uno scontro che distribuirà, in egual dose, gioia per aver raggiunto il traguardo della promozione e delusione per non aver centrato l'obiettivo tanto a lungo inseguito.