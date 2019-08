Coutinho al Bayern, la conferma di Salihamidzic: "Accordo col Barcellona"

Philippe Coutinho lascerà a breve il Barcellona e la Spagna: non convocato da Valverde, c'è un principio di accordo fra i catalani e il Bayern Monaco.

Niente e la , come in molti avevano pensato, ma un futuro in . Philippe Coutinho non è stato convocato dal tecnico del Ernesto Valverde. Il motivo, secondo quanto riporta la radio catalana 'RAC1', è che i blaugrana hanno raggiunto un principio di accordo con il per la sua cessione.

A rendere ufficiale l'operazione di calciomercato con i tedeschi è stato poi il dirigente catalano Guillermo Amor, intervenuto ai microfoni di 'Movistar +'.

"C'è un principio di accordo con il Bayern. A causa delle circostanze, il giocatore potrebbe essere ceduto. Quindi la notizia di Coutinho è vera".

La cessione di Coutinho potrebbe portare tanti soldi nelle casse del Barcellona, che potrebbe poi reinvestirli per prendere Neymar dal PSG, ma sul tema Amor preferisce glissare:

"Di Neymar si sta parlando molto negli ultimi giorni, non possiamo pensare a questo argomento, ciò che deve accadere accadrà, fin quando il mercato resterà aperto. Ora noi dobbiamo concentrarci sul nostro primo impegno nella . Di Neymar è meglio non parlare molto: è un giocatore del PSG e abbiamo una partita da affrontare".

La conferma del buon esito della trattativa è arrivata anche dal direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, intervistato da 'ZDF'.

"Posso confermare che io e Rummenigge siamo stati a Barcellona e abbiamo raggiunto un accordo con il club, il giocatore e il suo agente. Abbiamo trattato bene, ci terrei a ringraziare i blaugrana. Mancano alcuni dettagli come le visite mediche e la firma. Si tratta di un trasferimento in prestito per un anno con opzione di acquisto per il ".

Coutinho, prelevato dal nel gennaio 2018, dopo aver fatto bene con i Reds, non ha saputo ripetersi in blaugrana, e chiuderà la sua esperienza in Catalogna con 21 goal in 75 presenze in tutte le competizioni. Domenica dovrebbe raggiungere la per chiudere il suo trasferimento al club bavarese.