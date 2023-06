Il portiere del Real Madrid non sarebbe stato contento della scelta di Tedesco di affidare la fascia all'attaccante dell'Inter.

La Nazionale belga che scende in campo contro l'Estonia per le qualificazioni a EURO 2024 potrebbe non avere Thibaut Courtois in porta.

Questo quanto raccontato da Nieuwsblad, che ha tracciato una situazione "caldina" all'interno dello spogliatoio del Belgio poche ore dopo la sfida pareggiata contro l'Austria.

Secondo le ricostruzioni, il portiere del Real Madrid non avrebbe preso parte al ritiro della Nazionale di Domenico Tedesco, non gradendo la scelta dello stesso commissario tecnico di affidare la fascia da capitano a Romelu Lukaku.

Tutto questo ovviamente in assenza del capitano vero e proprio, Kevin De Bruyne, fermato dall'infortunio accusato in finale di Champions League a Istanbul contro l'Inter.

Courtois non si sarebbe presentato in hotel in vista della sfida contro la Nazionale estone: a questo si aggiunge che Tedesco, in verità, aveva annunciato che avrebbe affidato la fascia al portiere del Real proprio per il match contro l'Estonia.

Situazione da monitorare, insomma, e delicata, in una squadra che già dopo i Mondiali del 2022 ha iniziato il suo percorso di rinnovamento.