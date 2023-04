Il Giorno - Denunciato il figlio di Costacurta: avrebbe aggredito un vigile

Achille Costacurta, figlio 18enne di Billy e Martina Colombari, sarebbe stato denunciato a Milano per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Problemi per Achille Costacurta. Almeno così sembrerebbe, dopo la serata movimentata di martedì che il giovane avrebbe condotto a Milano.

Il figlio 18enne di Alessandro Costacurta e Martina Colombari, con la quale di recente ha partecipato alla trasmissione 'Pechino Express', come riporta 'Il Giorno' avrebbe prima spaventato un tassista e poi aggredito dei vigili, uno dei quali sarebbe stato colpito al volto con un pugno.

LSecondo la ricostruzione, poco dopo le 23 di martedì 18 aprile Costacurta junior sarebbe salito a bordo di un taxi in zona Tortona per poi iniziare a dare in escandescenza all'interno del veicolo. Il tassista, spaventato, si sarebbe avvicinato ad una pattuglia di agenti di polizia locale in via Savona e sarebbe sceso dal veicolo.

Il ragazzo, al contrario, sempre stando a quanto riportato da 'Il Giorno', si sarebbe barricato all'interno del mezzo rifiutandosi a più riprese di scendere. Quando gli agenti sono riusciti ad aprire le portiere, uno di loro sarebbe stato colpito dal diciottenne con un pugno vicino ad un occhio e dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di sette giorni. Da qui la denuncia, che sarebbe scattata a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Dopo l'episodio, il ragazzo sarebbe stato subito immobilizzato e portato nella sede del Radiomobile di via Custodi, all'Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale. All'alba, ci sarebbe stato l'arrivo di Billy Costacurta per riportare il figlio a casa.