Cosa significa VAR?

Il VAR ha rivoluzionato il mondo del calcio, aiutando gli arbitri nelle loro difficili decisioni: tutte le informazioni sulla tecnologia in campo.

Per anni, e almeno due decenni, si è parlato del possibile arrivo della moviola in campo. La tecnologia per andare oltre gli occhi di arbitro, guardalinee e quarto uomo, così da aiutarli nel loro operato. Dopo tanto parlare, polemiche e prove, alla fine è arrivata. Prima per evitare il goal fantasma, e dunque per rivedere ogni azione dubbia: il VAR.

Uno schermo a bordo campo, un auricolare per ascoltare gli addetti presenti in sala VAR, essenziali per rivedere le azioni di gioco. Le polemiche e i dubbi sono rimasti, seppur in maniera ridotta, ma oramai sembra impossibile pensare ad un calcio senza tale tecnologia.

VAR, IL SIGNIFICATO

Video Assistant Referee, letteralmente video in supporto all'arbitro. Questo ciò che significa VAR, in maniera semplice e diretta per tutti. Con l'allargamento della tecnologia a sempre più tornei importanti e di livello più basso, qualcosa che spesso monopolizza discorso e attenzioni delle persone.

IL VAR O LA VAR?

Essendo il Video Assistant Referee, è giusto dire 'il VAR'. Se però si discute riguardo alla tecnologia in campo o a ciò che rappresenta, allora viene chiamata la VAR, intesa come 'la' tecnologia VAR. Più diretto però parlarne come il. Il VAR è oramai diffuso in tutto il mondo e non solo in competizioni come Serie A e Champions League.

QUALI NAZIONI UTILIZZANO IL VAR

Come detto, sono tantissime e sempre più i campionati nazionali o continentali, e ovviamenti quelli mondiali, che si affidano al VAR. Tra queste anche tornei minori come il campionato del Vietnam (per le finali del torneo interno), del Marocco o degli Emirati Arabi Uniti. Evoluzione implacabile, per evitare dubbi e polemiche.