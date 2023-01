Chi ha vinto e cosa significa il titolo di Campione d'Inverno?

Chi ha vinto il titolo di Campione d'Inverno ha poi conquistato lo Scudetto? Tutti i dati e le informazioni.

Due gironi, uno d'andata e uno di ritorno, per eleggere ogni maggio il Re della Serie A. Lo Scudetto si assegna ogni anno in primavera, così da festeggiare in grande stile o guardare indietro con tanti dubbi. Prima del titolo effettivo, però, al termine del girone d'andata, anche il riconoscimento di Campione d'Inverno.

Si parla spesso a livello giornalistico, ma anche tra i tifosi, del cosidetto titolo di Campione d'Inverno, che ogni anno, al termine del girone d'andata, viene assegnato ad una squadra di Serie A. Completamente diverso dal team scudettato, ma comunque in una certa maniera collegato.

PERCHÈ SI CHIAMA CAMPIONE D'INVERNO?

Il titolo di Campione d'Inverno è assegnato alla squadra che chiude il girone d'andata di Serie A in testa al campionato. Nel caso dell'annata 2022/2023 il Napoli ha ottenuto il 'titolo' grazie al successo contro la Sampdoria: +7 su Juventus e Milan con sole due gare rimanenti.

Nessuna coppa, nessuna targa, nessun trofeo: il titolo di Campione d'Inverno del Napoli, e delle squadre che l'hanno preceduta, è solo onorifico e statistico. Un modo per dare lustro al giorne d'andata.

Il titolo statistico viene chiamato Campione d'Inverno perchè il girone d'andata termina ogni anno nei primi giorni di inverno.

CHI È CAMPIONE D'INVERNO VINCE LO SCUDETTO?

Prendendo in esame le 90 edizioni della Serie A fino al 2022 solo due squadre Campioni d'inverno non sono arrivate nei primi tre posti a fine campionato. Ben 58 volte la vincitrice del titolo ha conquistato lo Scudetto.

Il 65% delle volte di chi conquista il titolo di Campione d'Inverno, vince lo Scudetto. La percentuale si abbassa leggermente, precisamente il 64%, nell'era (1994-2022) dei tre punti a vittoria.

ALBO D'ORO RECENTE DEI CAMPIONI D'INVERNO