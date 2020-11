Cosa serve all'Inter per qualificarsi agli ottavi di Champions

Dopo i due punti raccolti nelle prime quattro partite ecco cosa serve all'Inter per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions.

La sconfitta casalinga contro il , la seconda in quattro partite di , complica maledettamente il cammino dell' a cui ora non basterà vincere le ultime due per qualificarsi agli ottavi di finale.

L'Inter attualmente occupa l'ultimo posto del Gruppo B di Champions League con due punti, frutto di altrettanti pareggi e due sconfitte.

COSA SERVE ALL'INTER PER QUALIFICARSI AGLI OTTAVI?

Per qualificarsi agli ottavi quindi l'Inter deve battere lo Donetsk a Milano e vincere in casa del Monchengladbach, ma non solo.

I nerazzurri devono infatti sperare o che il Real Madrid perda entrambe le ultime due partite, oppure più realisticamente che i Blancos vincano sia contro il Borussia che contro lo Shakthar.

L'INTER SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE