Cosa fare con Karsdorp al Fantacalcio: in bilico il futuro dell'olandese

Il laterale classe 1995 è finito ai margini della Roma dopo la rottura totale con Mourinho a Sassuolo: ecco gli scenari possibili per il suo futuro.

Il futuro sportivo di Rick Karsdorp è, allo stato attuale delle cose, un grosso punto interrogativo.

Dopo l'insanabile frattura con José Mourinho, risalente allo scorso 9 novembre, in occasione dell'infuocato post partita di Sassuolo-Roma, il laterale olandese è finito ai margini del progetto giallorosso.

"Traditi da un atteggiamento poco professionale di un giocatore. L'ho invitato a cercarsi una squadra a gennaio". Questa, come confermato dal tecnico lusitano, la causa scatenante che ha portato alla rottura con il calciatore che ora rimane in una situazione di stand-by in attesa di definire il proprio futuro.

IL FUTURO DI KARSDORP: LA SITUAZIONE

Dopo la partita contro il Sassuolo, l'esterno classe 1995 è finito ai margini della rosa della Roma, formazione nella quale milita dal 2017. La sua esperienza nella capitale si può considerare conclusa dopo cinque stagioni e 122 presenze ufficiali: Karsdorp, infatti, è destinato a non rimanere in giallorosso.

Per quanto concerne il suo futuro, si registrano timidi tentativi d'approccio da parte di qualche club italiano, su tutti il Monza. I brianzoli, però, hanno ormai definito l'acquisto di Pol Lirola che con Karsdorp condivide la fascia di competenza.

Morale della favola, porta inevitabilmente chiusa ad una sua permanenza italiana. La soluzione estera, a questo punto, sembra lo scenario più probabile, con l'addio alla Serie A destinato a concretizzarsi a stretto giro di posta.