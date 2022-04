Nasce l'eFootball Championship 2022, la competizione eSport dell'erede di PES

L'erede di PES pronto a rilanciarsi: dopo un avvio non troppo convincente, eFootball 2022, gioco di casa Konami che ha proseguito la leggendaria "vita videoludica" del brand Pro Evolution Soccer, ritorna in auge con due nuove competizioni.

Come reso noto dalla casa di sviluppo nipponica, in estate arriveranno due novità per i videogiocatori di eFootball 2022: due tornei che fanno dell'eSport lo spirito della competizione. In cosa consisteranno? Come si svolgeranno? In questa pagina troverete tutte le informazioni utili per partecipare.

COSA È EFOOTBALL 2022?

eFootball 2022 è un gioco Free-to-Play prodotto da Konami e che dà seguito alla tradizione videoludica portata avanti da PES, suo diretto predecessore.

Il gioco è disponibile gratis su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S e comprende diverse modalità di gioco: dalla partita singola alla stagione. Dopo gli ultimi aggiornamenti è aumentata la lista di squadre disponibili in modalità "Partita di prova": FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal, Corinthians, Flamengo, São Paulo e River Plate.

EFOOTBALL 2022: I DUE NUOVI TORNEI

La vera e propria novità promossa da eFootball è l'eFootball Championship 2022, competizione eSport aperta a differenti tipologie di giocatori.

Saranno due, quindi, i tornei in programma a giugno: eFootball Championship Pro 2022 e eFootball Championship Open 2022.

L'eFootball Championship Pro 2022 è una competizione rivolta ai giocatori eSport sotto contratto con i club di calcio europei: come si legge dalla nota ufficiale, "igiocatori professionisti saranno selezionati tra i migliori giocatori del mondo e si sfideranno 1v1 nella nuova modalità “Dream Team" di eFootball™ 2022 per vincere il campionato".

L'eFootball Championship Open 2022, invece, è un torneo aperto a tutti gli utenti del mondo: basterà, a partire da giugno, avviare il gioco e selezionare il relativo evento in-game. Al termine di una prima fase, le competizioni termineranno nelle "World Finals" per decretare il giocatore numero uno al mondo.