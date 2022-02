Cos'è il Super Bowl? Quando si gioca e dove vederlo

Ne sentite parlare ogni anno ma non vi siete mai interessati? Vi dicono che l'evento sportivo più seguito al mondo ma non sapete di cosa stanno parlando?

Ebbene, qui troverete tutte le risposte e tutto quello che c'è da sapere sul Super Bowl. La finale sportiva per eccellenza, per alcuni persino più dei Mondiali o della Champions League.

COS'E' IL SUPER BOWL?

Il Super Bowl è di fatto l'ultimo atto della NFL, la National Football League, ossia la lega americana di football. Il format è simile a quello della più conosciuta NBA (la lega di basket): c'è una regular season e successivamente i playoff per determinare le due squadre vincitrici delle rispettive conference, che poi sono quelle che si affrontano nel Super Bowl, in gara unica e in campo neutro. Il vincitore viene considerato negli Stati Uniti il campione del mondo di football.

QUANDO SI GIOCA IL SUPER BOWL?

Storicamente il Super Bowl si disputa ogni anno tra l'ultima domenica di gennaio e la prima di febbraio. Questa edizione, la 56ª ( con la denominazione Super Bowl LVI, con i numeri romani, come vuole la tradizione della NFL) rappresenta un'eccezione in tal senso, perché si giocherà domenica 13 febbraio. In Italia, in virtù del fuso orario, il fischio d'inizio sarà però alle 00.30 di lunedì 14 febbraio.

DOVE SI GIOCA IL SUPER BOWL?

Il 56° Super Bowl si giocherà a Los Angeles, al SoFi Stadium. La sede viene scelta dalla NFL con largo anticipo, in modo che la città possa redigere un piano per ospitare l'evento.

CHI GIOCA IL SUPER BOWL?

A contendersi il Super Bowl saranno i Los Angeles Rams (vincitori della National Football Conference) e i Cincinnati Bengals (vincitori della American Football Conference). I Rams, che non vincono il Super Bowl dal 2000, avranno il vantaggio di giocare nello stadio di casa. I Bengals non hanno invece mai vinto il trofeo, ma vantano due partecipazioni (una nel 1982 e l'altra nel 1989) concluse entrambe con una sconfitta.

INTERVALLO SUPER BOWL: HALF TIME SHOW

Sembra strano a dirsi, ma uno dei momenti più attesi del Super Bowl è l'intervallo. Non per i giocatori, ovviamente, ma per gli spettatori allo stadio e da casa. Storicamente l'Halftime Show ha regalato al pubblico performance memorabili, con leggende della musica ad esibirsi sul palco. Quest'anno gli ospiti dell'Halftime Show saranno Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar.

DOVE VEDERE IL SUPER BOWL: SKY, DAZN, RAI

Il Super Bowl sarà trasmesso in tv in chiaro su Rai 1 (anche in HD sul canale 501 del digitale terrestre) e in streaming su DAZN per gli abbonati.