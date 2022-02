Cos'è il FantaSanremo: anche lo Spezia partecipa

Immaginate un Fantacalcio, ma con gli artisti di Sanremo: un torneo che per una settimana vi permette di creare una squadra di cantanti e di gareggiare in base alle prestazioni canore.

La cosa che vi sorprenderà è che, sì: il FantaSanremo esiste davvero e non riguarda solo gli spettatori del Festival della canzone italiana.

A partecipare alla competizione ci sarà anche lo Spezia, che tramite alcuni post sui social ha comunicato la decisione di misurarsi in una "sfida all'ultima nota".

Inizia il @SanremoRai e non può mancare il @FantaSanremo !



Sfida all’ultima nota 🎵 per le nostre Aquile 🦅 #Sanremo2022 pic.twitter.com/a0srk8Vetc — Spezia Calcio (@acspezia) February 1, 2022

COS'È IL FANTASANREMO: REGOLE E COME FUNZIONA

Il FantaSanremo nasce dall'idea di un gruppo di appassionati di Sanremo e vede la luce una prima volta nel 2019, con la creazione della "Giuria Microscopica", volta ad assegnare le valutazioni a ogni singola performance canora. Nel 2020 è nata la Federazione Italiana FantaSanremo dando vita alla vera e propria competizione, che dal 2021 ha un sito dedicato.

Ma come funziona? Le regole sono molto simili a quelle del Fantacalcio: ogni partecipante può creare una squadra di 5 artisti, nominando un capitano. Tutto questo sfruttando i crediti a disposizione: 100 "Baudi" (chiaro riferimento a Pippo Baudo, storico presentatore del Festival).

Per ogni performance, a serata, verranno assegnati punteggi di ogni sorta: bonus o malus da dare a seconda degli eventi del turno. Si passa da un +10 in caso di Standing ovation dell'artista a un +15 in caso di coinvolgimento del pubblico in platea durante l'esibizione, arrivando a un -50 in caso di fantomatica caduta dalla scalinata dell'Ariston.

Al termine della serata finale (che prevede bonus e malus specifici) verrà stilata la classifica con il vincitore.

FANTASANREMO: PARTECIPA ANCHE LO SPEZIA

Come accennato, al FantaSanremo parteciperà anche lo Spezia, che sui social ha reso note le squadre scelta rispettivamente da Nicolà Bertola e da Emmanuel Gyasi.

Per quest'ultimo, titolare della Bpapa Team, scelte tra esperienza e certezze: il capitano sarà Iva Zanicchi, mentre gli altri componenti saranno Achille Lauro, Ana Mena, Michele Bravi e Yuman.