Corriere dello Sport - Onana-Inter, accordo a zero per la prossima stagione

L'Inter ha un nuovo portiere: secondo 'Il Corriere dello Sport', c'è un accordo di massima con Onana dell'Ajax che nel giugno 2022 va in scadenza.

Il mercato estivo è appena terminato, ma l' Inter ha già un occhio alla prossima sessione estiva. In particolare i nerazzurri si stanno concentrando sul reparto portieri, dato che Samir Handanovic ha compiuto a luglio 37 anni e quindi necessita di un'alternativa che in un futuro prossimo possa sostituirlo.

Come rivela 'Il Corriere dello Sport', il club di Suning avrebbe un accordo di massima con il portiere André Onana. Il numero uno camerunese a giugno terminerà il suo contratto con l' Ajax e, come ha ribadito più volte, non ha intenzione di rinnovare.

Per il momento si tratta solo di un'intesa, dato che alla scadenza del contratto di Onana con l'Ajax mancano ancora diversi mesi e soprattutto la prossima sessione invernale di mercato.

Solo dopo la fine di gennaio il portiere camerunese potrà accordarsi ufficialmente con l'Inter, per poi raggiungere Milano nell'estate del 2022.

In caso di fumata bianca, per l'Inter sarebbe un importante colpo a parametro zero a riprova del fiuto per gli affari low cost di Beppe Marotta che, tra mille difficoltà economiche, negli ultimi mesi ha saputo far fronte alle cessioni illustri di Hakimi e Lukaku.