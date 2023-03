Correa-Inter, matrimonio agli sgoccioli: in estate possibile cessione

Il matrimonio tra Joaquin Correa e l'Inter ha vissuto pochi alti e numerosi bassi: a fine stagione, il Tucu può salutare i nerazzurri.

Quando nell'estate del 2022 Simone Inzaghi ha riabbracciato Joaquin Correa all'Inter, le aspettative erano decisamente diverse rispetto a come si è sviluppata la reunion.

Il Tucu, che spesso e volentieri alla Lazio ha sfoderato prestazioni di alto profilo proprio sotto la guida del suo mentore, nelle quasi due stagioni trascorse in nerazzurro non ha saputo ripetersi con continuità.

Qualche acuto, ma soprattutto diversi bassi e numerosi infortuni: il matrimonio tra l'argentino e l'Inter non può essere definito proficuo, ecco perchè immaginare che in estate le strade possano separarsi appare uno scenario più che plausibile.

In particolare, a finire sotto la lente è stato il 2022/2023 di Correa: problemi fisici, poche chances da titolare e momenti di appannamento vissuti durante le gare, che lo hanno portato in diverse circostanze a diventare oggetto di fischi e mugugni da parte dei tifosi.

I numeri stagionali del Tucu - sotto contratto fino al 2025 - parlano di 3 goal ed altrettanti assist in 26 presenze complessive, con 817' caratterizzati perlopiù da ingressi a gara in corso.

Ad inizio febbraio, l'ultima sosta forzata ai box di Correa: una distrazione alla coscia ha tenuto l'argentino fuori causa per più di un mese, facendolo tornare a disposizione di Inzaghi soltanto nell'ultimo turno di campionato contro la Juve.

Il trend poco felice rende inevitabile avanzare ragionamenti legati al mercato in uscita, con Premier e Liga (si parla di Aston Villa e di un ritorno al Siviglia) possibili soluzioni per consentire al calciatore di ritrovarsi ed allo stesso tempo all'Inter di far cassa. Tra il Tucu e i nerazzurri, si respira aria d'addio.