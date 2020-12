Coronavirus: rinviata in Serie C la sfida Juve Stabia-Casertana

Juve Stabia-Casertana è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa dopo il focolaio esploso nel gruppo della squadra ospite.

Era una partita considerata ad alto rischio rinvio e nelle ultime ore è infatti arrivata la decisione che ha sancito il suo spostamento a data da rinviarsi.

Stabia-Casertana, sfida valida per la 17esima giornata del campionato di Serie C Girone C, non si giocherà mercoledì 23 dicembre come inizialmente previsto.

A stabilirlo è stata la Lega Italiana Calcio Professionistico.

“Preso atto dell’istanza documentale presentata dalla società Casertana; della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione - Azienda Sanitaria Locale di Caserta – Regione Campania – Asl CE Prot. N. 346437/UOPC12; in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Juve Stabia-Casertana, in programma mercoledì 23 dicembre 2020, Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di Stabia, venga rinviata a data da destinarsi”.

Un rinvio che arriva pochi giorni dopo i fatti di Casertana-Viterbese, quando la formazione di casa, a causa di un focolaio Covid che ha pesantemente colpito il gruppo squadra, è stata costretta a scendere in campo schierando solo nove uomini.

Di questi nove calciatori due, che hanno giocato febbricitanti, sono poi a loro volta risultati positivi al Covid-19.

Quanto successo aveva dato vita a furibonde polemiche, tanto che il presidente della Casertana, Giuseppe D’Agostino, parlando ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show, nelle ore precedenti al rinvio, aveva lanciato pesanti accuse.

“Il presidente Ghirelli se ne è lavato le mani del nostro caso. E’ da una settimana che mi interfaccio con la Lega e mi hanno detto che se l’Asl non dichiara cluster, la Casertana deve giocare. Se retrocederemo per questi punti persi? Non possiamo appellarci a nulla, io come presidente non giocherei mai. La Juve Stabia vuole giocare appellandosi al protocollo, non ci hanno teso la mano, sono pronti a scendere in campo se la Lega non rinvia la gara. Per tre punti schifosi si falsa un campionato”.

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha poi affidato la sua risposta ad un comunicato ufficiale.