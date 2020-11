Coronavirus, positivo anche Francesco Totti: ha la febbre

Anche Francesco Totti è risultato positivo al coronavirus: l'ex capitano della Roma avrebbe sintomi e febbre, come riportato dall''ANSA'.

Il coronavirus ha colpito anche Francesco Totti, risultato positivo dopo il tampone. L'ex capitano della sarebbe sintomatico, con qualche linea di febbre, come riportato dall''ANSA'.

Lo scorso 12 ottobre, Totti aveva pianto la scomparsa del padre, deceduto proprio a causa di complicazioni derivanti dalla positività al Covid-19.

Nei giorni scorsi era risultata positiva anche la madre, ma soltanto in forma lieve. Totti si trova a casa in isolamento e per il momento non ci sono notizie ufficiali sull'eventuale positivà della moglie Ilary.

La notizia del contagio di Totti è stata confermata all''ANSA' da una fonte molto vicina al giocatore.