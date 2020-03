Coronavirus, International Champions Cup 2020 annullata in Asia

L'organizzazione ha annunciato di voler cancellare le partite dell'ICC 2020 previste in Asia la prossima estate: "Prima salute e sicurezza".

Anche il calcio si ferma. Nonostante all'appuntamento manchino ancora parecchi mesi, infatti, l'organizzazione dell'International Champions Cup ha annunciato che le partite della competizione programmate in Asia nell'estate 2020 non si giocheranno.

Il calendario dell'ICC 2020 d'altronde non è ancora stato comunicato ufficialmente ma, come sempre, le gare si sarebbero dovute disputare in varie parti del mondo: dal Nord America all' , dall'Europa all'Asia.

L'allarme coronavirus però ha consigliato di cancellare le tappe in Asia, che quindi per quest'anno non ospiterà l'Internatioanl Champions Cup. A confermarlo, intervistato dalla 'BBC', è stato un portavoce della Relevant Sports, promotrice della competizione.

"La salute e la sicurezza di giocatori, club, tifosi e staff sono la nostra massima priorità. L'Asia rimane una componente chiave della nostra strategia di crescita globale e non vediamo l'ora di giocare lì altre partite nel prossimo futuro".

Peraltro una decisione simile è stata assunta in dove il campionato di calcio è stato sospeso fino al 23 marzo. Mentre numerosi eventi sportivi sono già stati sospesi in .