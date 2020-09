Un coreano per la Lazio: Kim Min Jae dal Beijing Guoan, operazione da 15 milioni

I biancocelesti potrebbero rinforzare la difesa con il classe 1997, già 30 volte nazionale della Corea del Sud.

Colpi a sorpresa, nomi nuovi per l’ , spesso esotici. La ha dimostrato di saper comprare, anche dai campionati di secondo piano. E questa volta ci potrebbe provare acquistando dalla Chinese Super League, la categoria principe del calcio cinese.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, Ighi Tare per la difesa ha individuato in Kim Min Jae il rinforzo ideale da regalare a Simone Inzaghi. Il classe 1996 è della (di cui è anche nazionale, già 30 presenze), ma gioca al Beijing Guoan dal gennaio 2019.

Portarlo in biancoceleste potrebbe non avere un costo indifferente: si parla di un’operazione da 15 milioni di euro, cifre importanti per un giocatore che non ha mai giocato in Europa, ma soltanto in Corea del Sud col Jeonbuk Motors e poi in .

Nel 2017 ha vinto il premio di Rookie dell’anno della K-League, mentre l’anno successivo è stato inserito nella top 11 del campionato. Poi il trasferimento in Cina, dove gioca tra gli altri con Renato Augusto, ex Leverkusen, Cedrik Bakambu e l’ex Fernando.