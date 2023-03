Cordoba-Racing Ferrol, Gudelj sviene in campo e poi si riprende: è in osservazione

Il fratello di Nemanja Gudelj ha subìto un arresto cardiorespiratorio ed è stato trasportato in ospedale: è cosciente e stabile.

Momenti di grande paura, se non di panico puro, in Primera RFEF, la seconda serie spagnola: la gara tra Cordoba e Racing Ferrol è stata sospesa dopo che Dragisa Gudelj, calciatore della formazione di casa, è svenuto in campo, fortunatamente riprendendo conoscenza subito dopo.

Il fatto è accaduto dopo 11 minuti dall'inizio della partita, con le due squadre già sull'1-1. Gudelj, 25 anni, fratello del centrocampista del Siviglia, si è sentito male lontano dall'azione ed è crollato a terra, vittima di un arresto cardiorespiratorio, provocando la preoccupazione di compagni e avversari e l'immediato ingresso in campo di un'ambulanza.

Gudelj è stato rianimato per vari minuti e, come detto, ha ripreso conoscenza. Tanto che ha provato a rialzarsi dalla barella al momento di essere caricato in ambulanza, provando a rientrare in campo. Tentativo che, chiaramente, gli è stato negato.

"Le ultime notizie che abbiamo è che Dragi è in osservazione": così ha scritto il Cordoba sul proprio account Twitter. Il terzino sinistro serbo è stabile in ospedale.

Quanto alla partita, come già precisato, è stata sospesa sul punteggio di 1-1: pochi minuti prima della sospensione il Racing Ferrol era passato in vantaggio con Manzanara, mentre il Cordoba aveva pareggiato con Ledesma.