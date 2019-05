Coppa Italia Serie C, che succede se vince il Monza o la Viterbese

Viterbese e Monza si giocano la finale di Coppa Italia Serie C: ecco come cambiano i playoff in caso di vittoria dell'una o dell'altra squadra.

La Coppa Serie C si deciderà mercoledì con la finale di ritorno tra Viterbese e Monza, dopo che nel match d'andata il club di Berlusconi si era imposto per 2-1.

La squadra vincente della Serie C avrà diritto a un posto nella fase nazionale dei playoff, il cui format potrebbe subire una variazione in base a chi tra Monza e Viterbese vincerà la finale.

CHE SUCCEDE SE IL MONZA VINCE LA COPPA ITALIA SERIE C

In caso di vittoria della Coppa Italia Serie C, il Monza accederebbe direttamente al 1° turno della fase nazionale dei playoff come testa di serie.

Essendo il Monza classificatosi al 5° posto nella regular season del Girone B, si qualificherebbe alla fase playoff dei gironi anche la squadra 11° classificata (la Ternana) con conseguente scorrimento in classifica delle altre squadre.

Se dunque il Monza dovesse vincere la Coppa Italia Serie C, gli accoppiamenti del primo turno dei playoff del Girone B sarebbero i seguenti:

Sudtirol-Ternana

Ravenna-Fermana

Vicenza-Sambenedettese

CHE SUCCEDE SE LA VITERBESE VINCE LA COPPA ITALIA SERIE C

Così come il Monza, la Viterbese accederebbe direttamente al 1° turno della fase nazionale dei playoff come testa di serie se dovesse vincere la Coppa Italia Serie C.

In questo caso non ci sarebbe però nessuna variazione negli accoppiamenti del primo turno dei playoff del Girone C, perché la Viterbese si è classificata al 12° posto nella regular season e quindi fuori dalla zona playoff.

Non ci sarebbe evidentemente nessuna variazione nemmeno negli accoppiamenti del primo turno dei playoff del Girone B, che rimarrebbero quelli stabiliti dai piazzamenti in classifica nella regular season, con la Ternana esclusa.

Monza-Fermana



Sudtirol-Sambenedettese



Ravenna-Vicenza