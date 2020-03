Rebus Coppa Italia: semifinali il 20 maggio e finale ad agosto?

Caos sul recupero delle semifinali di Coppa Italia: possibile si giochino il 20 maggio con finale ad agosto, ma spunta anche l'ipotesi Final Four.

Il calcio italiano si riscopre alle prese con uno dei momenti più delicati della sua storia recente. L’emergenza Coronavirus, ha portato allo spostamento di diverse partite non solo di campionato, ma anche di Coppa .

Trovare uno spazio per riuscire a recuperare tutto è complicato, visto che il calendario è particolarmente fitto, ma quello che è certo è che vanno ancora disputate le due semifinali di ritorno - e -, oltre ovviamente alla finalissima nella quale verrà assegnato il trofeo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, una data buona per rimettersi al passo sarebbe quella del 20 maggio, ma in quel giorno è già in programma proprio la finale, che a questo punto andrebbe ricollocata. Una delle possibili soluzioni sarebbe quella di spostarla in pena estate, addirittura ad agosto. Ma non è tutto.

Tra le possibili opzioni c’è anche quella di un mini-torneo estivo che veda protagoniste le quattro semifinaliste, ma comunque si tratta di un qualcosa che andrebbe pensato nelle prossime settimane.

Come riportato dal Corriere dello Sport, altra opzione è quella sempre di una ‘Final Four’ con semifinali e finale concentrare in due o tre giorni.