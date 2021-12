I sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022 si aprono con il successo del Venezia sulla Ternana. Al 'Pierluigi Penzo' la squadra di Paolo Zanetti cala il tris e accede agli ottavi di finale con il risultato di 3-1.

In avvio, la Ternana passa in vantaggio ma l'arbitro Minelli - supportato dal VAR - annulla. Nella ripresa, le due squadre trovano la via del goal: Heymans apre i conti, poi ci pensa Pettinari a riportare la situazione in equilibrio. Tra il 66' e l'81' arriva lo scatto decisivo dei lagunari: Crnigoj e Forte chiudono i conti e mettono la firma sul definitivo 3-1.

SEDICESIMI COPPA ITALIA: I RISULTATI

VENEZIA-TERNANA 3-1 [49' Heymans (V), 53' Pettinari (T), 66' Crnigoj (V), 81' Forte (V)]

UDINESE-CROTONE [Ore 18:00]

GENOA-SALERNITANA [Ore 21:00]