Coppa Italia 2020/2021: tabellone, calendario e risultati

Tutte le informazioni sulla Coppa Italia 2020/2021: la formula, le date, il tabellone, il calendario e i risultati.

La Coppa 2020/2021 parte il 23 settembre e si concluderà il 19 maggio. Tutti a caccia del , che nell'ultima edizione, senza tifosi in quel dell'Olimpico, è riuscita a battere la nella finalissima. Anche per la nuova annata, niente fans allo stadio, almeno per quanto riguarda l'inizio della competizione.

In questa pagina tutte le informazioni sulla edizione 2020/2021.

FORMULA | DATE | TABELLONE

Partecipano alla manifestazione 69 società professionistiche (20 di , 22 di Serie B, 27 di Serie C) e nove squadre di Serie D (Tritium, Ambrosiana, Breno, San Nicolò Notaresco, Pineto, Trastevere, Sassari Latte Dolce, Casarano e Gelbison Vallo della Lucania). La formula attuale del torneo è stata introdotta nella stagione 2008/2009. Si comincia col primo turno eliminatorio che vede impegnate tutte le squadre di Serie C e D. Dal secondo turno eliminatorio (mercoledì 30 settembre) entrano in gioco anche le squadre di Serie B. Dal terzo turno eliminatorio (domenica 18 agosto) troviamo in tabellone anche dodici squadre di Serie A: i club che hanno chiuso la Serie A 2019/2020 dal nono al diciassettesimo posto più le tre neopromosse.

Le altre otto società di Serie A entrano in corsa a gennaio con gli ottavi di finale. Da lì in avanti la formula prevede quarti, semifinali e finale. Solo per le semifinali sono previste gare di andata e ritorno, per tutti gli altri turni si gioca in gara unica. Nei turni eliminatori giocano in casa le squadre entrate nel tabellone con il numero più basso, mentre dagli ottavi è previsto il sorteggio del campo in caso di sfide tra squadre di Serie A.

TESTE DI SERIE: 1 , 2 Juventus, 3 , 4 , 5 Napoli, 6 , 7 , 8

Primo turno eliminatorio: mercoledì 23 settembre 2020

Secondo turno eliminatorio: mercoledì 30 settembre 2020

Terzo turno eliminatorio: mercoledì 28 ottobre 2020

Quarto turno eliminatorio: mercoledì 25 novembre 2020

Ottavi di finale: mercoledì 13 gennaio 2021, mercoledì 20 gennaio 2021

Quarti di finale: mercoledì 27 gennaio 2021

Semifinali andata: mercoledì 3 febbraio 2021

Semifinali ritorno: mercoledì 10 febbraio 2021

Finale: mercoledì 19 giugno 2021

TURNI PRELIMINARI

PRIMO TURNO ELIMINATORIO

DATA ORA PARTITA 23 set - Pontedera-Arezzo - 23 set - Carrarese-Ambrosiana - 23 set - Catania-San Nicolò Notaresco - 23 set - Monopoli-Modena - 23 set - Alessandria-Sambenedettese - 23 set - Renate-Avellino - 23 set - Novara-Gelbison Vallo Lucania - 23 set - Piacenza-Teramo - 23 set - -Pro Patria - 23 set - -Breno - 23 set - Feralpi Salò-Pineto - 23 set - Ternana-Albinoleffe - 23 set - Stabia-Tritium - 23 set - Bari-Trastevere - 23 set - -Casarano - 23 set - Potenza-Triestina - 23 set - Sudtirol-Latte Dolce - 23 set - Catanzaro-Virtus Francavilla -

SECONDO TURNO ELIMINATORIO

DATA ORA PARTITA 30 set - -Pontedera/Arezzo (1) - 30 set - -Carrarese/Ambrosiana (2) - 30 set - -San Nicolò Notaresco (3) - 30 set - Reggiana-Monopoli/Modena (4) - 30 set - -Alessandria/Sambenedettese (5) - 30 set - -Renate/Avellino (6) - 30 set - - (7) - 30 set - Trapani- (8) - 30 set - -Novara/Gelbison Vallo Lucania (9) - 30 set - Reggina-Piacenza/Teramo (10) - 30 set - Vicenza-Livorno/Pro Patria (11) - 30 set - -Padova/Breno (12) - 30 set - -Feralpi Salò/Pineto (13) - 30 set - Virtus Entella-Ternana/Albinoleffe (14) - 30 set - Pisa-Juve Stabia/Tritium (15) - 30 set - -Bari/Trastevere (16) - 30 set - Pordenone-Carpi/Casarano (17) - 30 set - Monza-Potenza/Triestina (18) - 30 set - -Suditirol/Latte Dolce (19) - 30 set - -Catanzaro/Virtus Francavilla (20) -

TERZO TURNO ELIMINATORIO

DATA ORA PARTITA 28 ott - -Vincente 1 (A) - 28 ott - -Vincente 2 (B) - 28 ott - -Vincente 3 (C) - 28 ott - Vincente 4-Vincente 5 (D) - 28 ott - -Vincente 6 (E) - 28 ott - Vincente 7-Vincente 8 (F) - 28 ott - -Vincente 9 (G) - 28 ott - -Vincente 10 (H) - 28 ott - -Vincente 11 (I) - 28 ott - -Vincente 12 (J) - 28 ott - -Vincente 13 (K) - 28 ott - Vincente 14-Vincente 15 (L) - 28 ott - -Vincente 16- (M) - 28 ott - Vincente 17-Vincente 18 (N) - 28 ott - -Vincente 19 (O) - 28 ott - -Vincente 20 (P) -

QUARTO TURNO ELIMINATORIO

DATA ORA PARTITA 25 nov - Vincente A-Vincente B (1) - 25 nov - Vincente C-Vincente D (2) - 25 nov - Vincente E-Vincente F (3) - 25 nov - Vincente G-Vincente H (4) - 25 nov - Vincente I-Vincente J (5) - 25 nov - Vincente K-Vincente L (6) - 25 nov - Vincente M-Vincente N (7) - 25 nov - Vincente O-Vincente P (8) -

OTTAVI

DATA ORA PARTITA 13 gen - Atalanta-Vincente 1 (A) - 13 gen - Lazio-Vincente 2 (B) - 13 gen - Napoli-Vincente 3 (C) - 13 gen - Roma-Vincente 4 (D) - 20 gen - Inter-Vincente 5 (E) - 20 gen - Milan-Vincente 6 (F) - 20 gen - Sassuolo-Vincente 7 (G) - 20 gen - Juventus-Vincente 8 (H) -

QUARTI

DATA ORA PARTITA 27 gen - Vincente A-Vincente B - 27 gen - Vincente C-Vincente D - 27 gen - Vincente E-Vincente F - 27 gen - Vincente G-Vincente H -

SEMIFINALI

DATA ORA PARTITA 3 feb - - - 3 feb - - -

DATA ORA PARTITA 10 feb - - - 10 feb - - -

FINALE