Coppa del Mondo senza... Pallone d'Oro: Ada Hegerberg rifiuta di giocare il Mondiale femminile con la Norvegia

Ada Hegerberg, Pallone d'Oro femminile del 2018, non giocherà il Mondiale con la sua Norvegia per una propria scelta dovuta alla discriminazione.

Un Mondiale senza Pallone d'Oro. Impensabile, ma reale. È quanto succederà quest'estate, nella Women's World Cup che si terrà in dal 7 giugno al 7 luglio prossimo.

L'attuale detentrice in carica del premio, Ada Hegerberg, in Francia non ci sarà, perché non è stata convocata dalla Norvegia. In realtà però è stata lei stessa a rifiutarsi di entrare nella squadra, già da diversi mesi.

Nel 2017 aveva infatti dichiarato di non voler far più parte della nazionale finché sarebbe cessata la forte discriminazione che esiste nel paese tra il calcio maschile e il calcio femminile.

Così il commissario tecnico Martin Sjogren ha dovuto fare a meno di quella che potrebbe esser definita la miglior giocatrice europea. Ha anche specificato che è stata Hegerberg a non voler fare parte della rosa.

Quello che attende la Norvegia in Francia sarà quindi un Mondiale particolare, perché il Pallone d'Oro non ci sarà. O meglio, in Francia potrebbe esserci, essendo lei una giocatrice del dal 2014. Non sarà però protagonista in campo.