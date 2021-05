Ora c'è anche la Coppa: Cristiano Ronaldo ha vinto tutto in Italia

Cristiano Ronaldo è riuscito a vincere tutto ciò che si può vincere in Italia. L’impresa gli era riuscita anche in Inghilterra e Spagna.

Gli mancava solo la Coppa Italia, adesso nella sua bacheca c’è anche quella. Cristiano Ronaldo, alzando al cielo il trofeo mercoledì sera dopo la vittoria in finale contro l’Atalanta, è riuscito a completare il suo palmares di successi italiani.

Un’impresa non da poco, soprattutto se si considera che ha impiegato appena tre stagioni per riuscirci. Il fuoriclasse lusitano, aveva già festeggiato la conquista due Scudetti (2018-2019 e 2019-2020) e due Supercoppe Italiane (2018 e 2020) ed ora può dire di aver vinto tutto ciò che si può vincere a livello Nazionale in Italia.

Un successo, quello conseguito contro l’Atalanta, che Cristiano Ronaldo ha anche celebrato attraverso i propri social network, a dimostrazione di quanto tenesse a mettere in bacheca anche la Coppa Italia.

Non potrei essere più felice di vincere un altro titolo al servizio di questo grande club! Fino Alla Fine! Forza Juve! pic.twitter.com/KAOOCQJvhK — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 19, 2021

Cristiano Ronaldo, che si è meritato nel corso degli anni un posto tra i giocatori più vincenti di sempre, vincendo la Coppa Italia ha tra l’altro raggiunto un altro storico traguardo.

Avendo trionfando in carriera anche la Premier League, la FA Cup, la Coppa di Lega, la Community Shield, la Liga, la Copa del Rey e la Supercoppa di Spagna, è riuscito a vincere tutte le competizioni nazionali di Inghilterra, Spagna e Italia, ovvero tre dei quattro Paesi (l’altro è ovviamente il Portogallo) nei quali ha giocato.