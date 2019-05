Coppa d'Africa 2019: tabellone, calendario, risultati e dove vederla in tv e streaming

Tutte le informazioni sulla Coppa d'Africa 2019: tabellone, calendario, risultati e dove vedere le partite in tv e streaming.

La Coppa d'Africa 2019 si svolgerà dal 21 giugno al 19 luglio in e vedrà darsi battaglia le 24 compagini africane che sono riuscite a centrare la qualificazione al torneo.

I padroni di casa dell'Egitto, guidati da Salah, i campioni in carica del Camerun, ma anche il di Koulibaly e Manè, il Mali, la e tante altre nazionali davvero competitive si sfideranno per conquistare il trofeo continentale.

In questa pagina tutte le informazioni sulla Coppa d'Africa 2019.

SQUADRE | REGOLAMENTO | TV E STREAMING

GIRONI | TABELLONE | OTTAVI | QUARTI | SEMIFINALI | FINALE

Angola Benin Burundi Camerun Costa d'Avorio Egitto Guinea Guinea-Bissau Madagascar Mali Mauritania Namibia RD Congo Senegal Uganda Zimbabwe

Le 24 nazionali partecipanti sono state suddivise in sei gironi. Al termine della fase a gironi accederanno agli ottavi di finale le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze. Dagli ottavi fino alla finale si procederà con gare ad eliminazione diretta, con supplementari ed eventuali rigori in caso di parità.

Unica eccezione è rappresentata dalla finale per il terzo posto per la quale non sono previsti i tempi supplementari.

È stata DAZN ad acquisire i diritti televisivi per la Coppa d'Africa 2019 per l' . La piattaforma trasmetterà dunque in diretta e in esclusiva tutte le sfide della competizione. Gli incontri resteranno disponibili anche per la visione on demand, su tutti i dispositivi compatibili.

Gli orari e le date delle partite sono riferite al fuso italiano.

GRUPPO A

DATA ORA PARTITA 21 giu 22:00 Egitto-Zimbabwe - 22 giu 16:00 RD Congo-Uganda - 26 giu 19:00 Uganda-Zimbabwe - 26 giu 22:00 Egitto-RD Congo - 30 giu 21:00 Uganda-Egitto - 30 giu 21:00 Zimbabwe-RD Congo -

CLASSIFICA: Congo, Egitto, Uganga, Zimbabwe 0.

GRUPPO B

DATA ORA PARTITA 22 giu 19:00 Nigeria-Burundi - 22 giu 22:00 Guinea-Madagascar - 26 giu 16:30 Nigeria-Guinea - 27 giu 16:30 Madagascar-Burundi - 30 giu 18:00 Madagascar-Nigeria - 30 giu 18:00 Burundi-Guinea -

CLASSIFICA: Burundi, Guinea, Madagascar, Nigeria 0.

GRUPPO C

DATA ORA PARTITA 23 giu 19:00 Senegal-Tanzania - 23 giu 22:00 Algeria-Kenya - 27 giu 19:00 Senegal-Algeria - 27 giu 22:00 Kenya-Tanzania - 1 lug 21:00 Kenya-Senegal - 1 lug 21:00 Tanzania-Algeria -

CLASSIFICA: Algeria, Kenya, Senegal, Tanzania 0.

GRUPPO D

DATA ORA PARTITA 23 giu 16:30 Marocco-Namibia - 24 giu 16:30 Costa d'Avorio-Sudafrica - 28 giu 19:00 Marocco-Costa d'Avorio - 28 giu 22:00 Sudafrica-Namibia - 1 lug 18:00 Sudafrica-Marocco - 1 lug 18:00 Namibia-Costa d'Avorio -

CLASSIFICA: Costa d'Avorio, Marocco, Namibia, Sudafrica 0.

GRUPPO E

DATA ORA PARTITA 24 giu 16:30 Tunisia-Angola - 24 giu 22:00 Mali-Mauritania - 28 giu 23:30 Tunisia-Mali - 29 giu 16:30 Mauritania-Angola - 2 lug 21:00 Mauritania-Tunisia - 2 lug 21:00 Angola-Mali -

CLASSIFICA: Angola, Mali, Mauritania, Tunisia 0.

GRUPPO F

DATA ORA PARTITA 25 giu 19:00 Camerun-Guinea-Bissau - 25 giu 22:00 Ghana-Benin - 29 giu 19:00 Camerun-Ghana - 29 giu 22:00 Benin-Guinea-Bissau - 2 lug 18:00 Benin-Camerun - 2 lug 18:00 Guinea-Bissau-Ghana -

CLASSIFICA: Benin, Camerun, Ghana, Guinea-Bissau 0.

DATA ORA PARTITA 5 lug 18:00 Prima D-Terza B/E/F 1 5 lug 21:00 Seconda A-Seconda C 2 6 lug 19:00 Seconda B-Seconda F 3 6 lug 21:00 Prima A-Terza C/D/E 4 7 lug 18:00 Prima B-Terza A/C/D 5 7 lug 21:00 Prima C-Terza A/B/F 6 8 lug 19:00 Prima E-Seconda D 7 8 lug 21:00 Prima F-Seconda E 8

DATA ORA PARTITA 10 lug 2:30 Vincente 2-Vincente 1 1 10 lug 21:00 Vincente 3-Vincente 4 2 11 lug 1:00 Vincente 7-Vincente 6 3 11 lug 21:00 Vicente 5-Vincete 8 4

DATA ORA PARTITA 14 lug 18:00 Vincente 1-Vincente 4 - 14 lug 21:00 Vincente 2-Vincente 3 -

FINALE TERZO POSTO

DATA ORA PARTITA 17 lug 21:00 Finale 3° posto -