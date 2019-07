Copa America, Kinsey Wolanski ci ha riprovato... ma è stata arrestata

Kinsey Wolanski aveva programmato un'altra invasione dopo quella nella finale di Champions, ma questa volta è stata fermata prima che potesse entrare in campo.

La Wolanski ha provato a rubare la scena anche nel corso della finale di Copa America tra e Perù, stavolta senza successo.

Gli steward del Maracanà hanno bloccato l'invasione sul nascere e la modella è finita in carcere insieme al fidanzato, come confermato da una story della Wolanski sul proprio account Instagram.

"Abbiamo fallito l’obiettivo Copa America. Domani posterò altri dettagli, al momento siamo in prigione. abbiamo vissuto un’avventura assurda per provare a fare invasione. Siamo volati in Brasile, ci siamo travestiti, abbiamo raggiunto i nostri posti, ma è finito tutto con Vitaly placcato da una ventina di guardie di sicurezza".