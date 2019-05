Copa America, DAZN trasmetterà tutte le gare in diretta

La Copa America 2019 in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio sarà visibile, in esclusiva per l'Italia, su DAZN.

Tra poco meno di un paio di settimane la andrà in archivio: niente paura però, perché l'estate pallonara sarà più ricca che mai nonostante non ci sia l'appuntamento con Mondiali o Europei, previsti negli anni pari.

Dal 14 giugno prenderà il via in la 46esima edizione della Copa America, a cui parteciperanno anche e per far sì che il computo totale delle squadre ai nastri di partenza sia di 12, divise in tre gironi da quattro.

DAZN si è aggiudicata i diritti per la trasmissione in diretta in di tutte le gare della competizione: occhi puntati sul Brasile padrone di casa e super favorito ovviamente, oltre all' di Lionel Messi che proverà a interrompere un digiuno di trofei iniziato nel 1993, quando arrivò proprio l'ultima Copa America in .

Una parata di stelle con un solo obiettivo in testa: conquistare la finale del 7 luglio al 'Maracanã' di Rio de Janeiro e alzare la cielo la coppa più prestigiosa del Sudamerica.