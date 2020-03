Copa America 2021: tabellone, calendario, gironi e risultati

La 47esima edizione della Copa America si giocherà nel 2021: ecco i gironi, il calendario ed il tabellone della competizione.

La Copa America, inzialmente in programma per l'estate 2020, viene rinviata al 2021, esattamente come successo in Europa con gli Europei.

Dal prossimo torneo, quella che è la massima competizione continentale per Nazionali del Sudamerica, si disputerà con cadenza quadriennale, questo al fine di unificare la sua calendarizzazione a quelli che sono i grandi eventi per Nazionali della UEFA.

La Copa America 2021 porterà inoltre con se anche un’altra grande novità: per la prima volta nella sua lunga storia infatti, la manifestazione verrà organizzata da due Paesi ospitanti: l’ e la .

Altre squadre

A questa edizione prenderanno come di consueto parte tutte le dieci rappresentative facenti parte della CONMEBOL e ad esse saranno questa volta affiancate altre due Nazionali provenienti dalla confederazione asiatica (AFC): l’ (prima partecipazione) ed il (seconda partecipazione).

Altra novità è rappresentata dal fatto che si è deciso di abbandonare il forma dei tre gruppi nella fase a gironi, e si è passati a due soli gruppi che comprenderanno sei squadre ciascuno: A (o Zona Sur) e B (o Zona Norte).

Le prime quattro squadre dei due Gironi si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta che partirà quindi dai quarti di finale.

La Copa America 2021 inizierà giorno 11 giugno (partita inaugurale in Argentina) e terminerà giorno 11 luglio (finale in Colombia).

GIRONI COPA AMERICA 2021

Il sorteggio per il posizionamento delle dodici partecipanti nei due Gironi si è tenuto il 3 dicembre 2019 a Cartagena. Ai due Paesi ospitanti, Argentina e Colombia, sono state automaticamente assegnate le posizioni A1 a B1 .

Argentina

Australia









GRUPPO B (Zona Norte)

Colombia



Qatar





Perù

CALENDARIO E TABELLONE COPA AMERICA 2021

FASE A GIRONI

DATA CITTA' GRUPPO PARTITA TV 11/06 Buenos Aires A Argentina-Cile Diritti non ancora assegnati TBD Bogotà B Colombia-Ecuador Diritti non ancora assegnati TBD Mendoza A Paraguay-Bolivia Diritti non ancora assegnati TBD Cordoba A Uruguay-Australia Diritti non ancora assegnati TBD Cali B Brasile-Venezuela Diritti non ancora assegnati TBD Medellin B Perù-Qatar Diritti non ancora assegnati TBD Cordoba A Uruguay-Argentina Diritti non ancora assegnati TBD Mendoza A Cile-Bolivia Diritti non ancora assegnati TBD La Plata A Paraguay-Australia Diritti non ancora assegnati TBD Cali B Colombia-Venezuela Diritti non ancora assegnati TBD Medellin B Perù-Brasile Diritti non ancora assegnati TBD Bogotà B Ecuador-Qatar Diritti non ancora assegnati TBD Buenos Aires A Argentina-Paraguay Diritti non ancora assegnati TBD Mendoza A Uruguay-Cile Diritti non ancora assegnati TBD Medellin B Colombia-Perù Diritti non ancora assegnati TBD La Plata A Australia-Bolivia Diritti non ancora assegnati TBD Bogotà B Venezuela-Ecuador Diritti non ancora assegnati TBD Barranquilla B Brasile-Qatar Diritti non ancora assegnati TBD Cordoba A Paraguay-Cile Diritti non ancora assegnati TBD Buenos Aires A Australia-Argentina Diritti non ancora assegnati TBD La Plata A Bolivia-Uruguay Diritti non ancora assegnati TBD Barranquilla B Brasile-Colombia Diritti non ancora assegnati TBD Medellin B Ecuador-Perù Diritti non ancora assegnati TBD Cali B Qatar-Venezuela Diritti non ancora assegnati TBD Cordoba A Cile-Australia Diritti non ancora assegnati TBD La Plata A Argentina-Bolivia Diritti non ancora assegnati TBD Santiago del Estero A Uruguay-Paraguay Diritti non ancora assegnati TBD Barranquilla B Qatar-Colombia Diritti non ancora assegnati TBD Bogotà B Ecuador-Brasile Diritti non ancora assegnati TBD Cali B Venezuela-Perù Diritti non ancora assegnati

QUARTI DI FINALE

DATA CITTA' PARTITA TV TBD Barranquilla 2B - 3A Diritti non ancora assegnati TBD Cali 1B - 4A Diritti non ancora assegnati TBD La Plata 2A - 3B Diritti non ancora assegnati TBD Buenos Aires 1A - 4B Diritti non ancora assegnati

SEMIFINALI

DATA CITTA' PARTITA TV TBD Cordoba Vincente Q1 - Vincente Q2 Diritti non ancora assegnati TBD Medellin Vincente Q3 - Vincente Q4 Diritti non ancora assegnati

FINALE PER IL TERZO POSTO

DATA CITTA' PARTITA TV TBD Bogotà Perdente S1 - Perdente S2 Diritti non ancora assegnati

FINALE